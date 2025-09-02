Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Confirman que CARU trabaja para el llamado internacional destinado al dragado de mantenimiento del río Uruguay, tras el último plenario en julio pasado.

La presidenta de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Cecilia Bottino, confirmó que el organismo trabaja en la redacción del pliego de condiciones para un nuevo llamado internacional destinado al dragado de mantenimiento, dado que el actual contrato vence en 2026.

“En el plenario de julio pasado -indicó-, ambas comisiones decidimos encargar la redacción del pliego de condiciones para un nuevo llamado internacional para el dragado de mantenimiento del río Uruguay”, tarea que actualmente lleva adelante la empresa Jan De Nul NV, con sede en la ciudad de Aalst, Bélgica. “Como el contrato finaliza en 2026, tenemos que volver a realizar una licitación internacional, cuya preparación lleva un tiempo”, explicó.

Se trabajo sobre los pliegos licitatorios para el dragado

Actualmente, personal técnico de la CARU ajusta el pliego, “que cuando esté listo será revisado en un plenario de las dos comisiones, tomándose una decisión sobre el llamado propiamente dicho”, dio a conocer la representante uruguaya.

“Solo estamos hablando del mantenimiento del dragado como actualmente se hace” entre el kilómetro 0 y el 207,8, según el contrato firmado para el período 2023-2026. Entre el kilómetro 0 y el 187,1 a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad), incluyendo el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay y entre el kilómetro 187,1 y el 207,8, puerto de Paysandú, a 17 pies de navegación (19 pies de profundidad), consignó Diario El Telégrafo.

Asimismo, Bottino aclaró que a la reunión de la reunión ampliada del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, realizada en Concepción del Uruguay, concurrió como presidenta de la delegación uruguaya, “no como representante de CARU”.

En esa línea, señaló que tiene dos delegaciones: “En consecuencia, no estaba autorizada a hablar en nombre del organismo internacional. Reafirmé, como delegación uruguaya, nuestro compromiso con políticas que promuevan el desarrollo de la hidrovía”.