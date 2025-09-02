Uno Entre Rios | La Provincia | Dragado

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Confirman que CARU trabaja para el llamado internacional destinado al dragado de mantenimiento del río Uruguay, tras el último plenario en julio pasado.

2 de septiembre 2025 · 17:35hs
Nuevo llamado internacional para el dragado de mantenimiento del río Uruguay.

Nuevo llamado internacional para el dragado de mantenimiento del río Uruguay.

La presidenta de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Cecilia Bottino, confirmó que el organismo trabaja en la redacción del pliego de condiciones para un nuevo llamado internacional destinado al dragado de mantenimiento, dado que el actual contrato vence en 2026.

dragado.jpg
Realizar&aacute;n una nueva licitaci&oacute;n por el dragado del r&iacute;o Uruguay.

Realizarán una nueva licitación por el dragado del río Uruguay.

“En el plenario de julio pasado -indicó-, ambas comisiones decidimos encargar la redacción del pliego de condiciones para un nuevo llamado internacional para el dragado de mantenimiento del río Uruguay”, tarea que actualmente lleva adelante la empresa Jan De Nul NV, con sede en la ciudad de Aalst, Bélgica. “Como el contrato finaliza en 2026, tenemos que volver a realizar una licitación internacional, cuya preparación lleva un tiempo”, explicó.

La Municipalidad de Paraná informó que en septiembre la castración del quirófano móvil recorrerá cuatro barrios.

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

El plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental siguió con el abordaje de la problemática y el desarrollo de las políticas en Entre Ríos.

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Se trabajo sobre los pliegos licitatorios para el dragado

Actualmente, personal técnico de la CARU ajusta el pliego, “que cuando esté listo será revisado en un plenario de las dos comisiones, tomándose una decisión sobre el llamado propiamente dicho”, dio a conocer la representante uruguaya.

“Solo estamos hablando del mantenimiento del dragado como actualmente se hace” entre el kilómetro 0 y el 207,8, según el contrato firmado para el período 2023-2026. Entre el kilómetro 0 y el 187,1 a 23 pies de navegación (25 pies de profundidad), incluyendo el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay y entre el kilómetro 187,1 y el 207,8, puerto de Paysandú, a 17 pies de navegación (19 pies de profundidad), consignó Diario El Telégrafo.

Asimismo, Bottino aclaró que a la reunión de la reunión ampliada del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, realizada en Concepción del Uruguay, concurrió como presidenta de la delegación uruguaya, “no como representante de CARU”.

En esa línea, señaló que tiene dos delegaciones: “En consecuencia, no estaba autorizada a hablar en nombre del organismo internacional. Reafirmé, como delegación uruguaya, nuestro compromiso con políticas que promuevan el desarrollo de la hidrovía”.

Dragado CARU río Uruguay
Noticias relacionadas
El entrerriano Martín Julián Acevedo Miño ocupará el cargo de prosecretario en la nueva conducción de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

“Buscan amedrentar a quienes ejercen el periodismo en una muestra clara de autoritarismo”, expresan desde UCR por la embestida del Gobierno contra la libertad de prensa

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos. Será en tres tramos, y comenzará este viernes 5 de septiembre. 

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

crisis: las panaderias venden cada vez menos en el pais y la provincia

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Ver comentarios

Lo último

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Ultimo Momento
Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

Policiales
Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ovación
Softbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Softbol Play

Softbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Softbol Play

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Fernando Batista: Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido

Fernando Batista: "Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido"

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

La provincia
Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Castración: la Municipalidad de Paraná informó que el quirófano móvil recorrerá cuatro barrios en septiembre

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

Dejanos tu comentario