Central Córdoba goleó como visitante a Belgrano

El Ferroviario se impuso por 3 a 0. Gastón Vera y Diego Barrera, en dos oportunidades, marcaron los goles de Central Córdoba.

25 de agosto 2025 · 21:35hs
Central Córdoba está tercero en el campeonato. 

Por la fecha 6 de la Zona A, Central Córdoba goleó como visitante 3 a 0 a Belgrano en el Torneo Clausura 2025. El Ferroviario rompió el cero apenas iniciado el juego, con un gol de Gastón Verón. En el complemento, Diego Barrera convirtió un doblete. Por el lado Pirata, fue expulsado por doble amarilla Lisandro López.

Con este resultado, Central Córdoba trepó al tercer lugar con 10 puntos, mientras que Belgrano salió de la zona de clasificación y cayó al 10° puesto.

La visita abrió el marcador en el segundo minuto del partido, mediante un centro al primer palo del defensor Iván Pillud para el delantero Gastón Verón, quien aprovechó un error de calculo del arquero Thiago Cardozo, a la hora de salir a cortar, para cabecear ante el arco libre y marcar el 1-0.

A los 30 minutos de la primera parte, el volante Lucas Zelarayan puso un buen centro al segundo palo para el delantero Franco Jara, cuyo remate de cabeza fue al palo izquierdo del arquero y no se convirtió en el empate por una gran estirada del arquero Alan Aguerre.

Nueve minutos más tarde, un pase filtrado de Zelarayan dejó mano a mano por el costado derecho al delantero Nicolás Uvita Fernández, quien no pudo superar a Aguerre con su disparo.

Ya en la segunda mitad, cuando iban cuatro minutos, Zelarayan recibió en la frontal del área rival, se perfiló y sacó un remate muy fuerte y alto, aunque centralizado, que fue desviado con un manotazo por el arquero de 35 años y luego pegó en el travesaño.

Central Córdoba estiró su ventaja

El equipo santiagueño amplió la ventaja a los siete minutos, con un contraataque 2 vs 2 en el que Verón filtró y dejó mano a mano al delantero Diego Barrera, para que el jugador surgido de Talleres defina por encima del achique de Thiago Cardozo y convierta el 2-0.

A los 28 minutos de la segunda mitad, el defensor Lisandro López fue expulsado por doble amarilla, con una falta sobre el delantero Diego Barrera, quien se escapaba por el costado izquierdo.

Diez minutos más tarde, el delantero Nazareno Funes controló sobre el primer palo un centro rasante de Pillud y metió un nuevo pase atrás, para que Barrera llegue libre de marca y empuje la pelota al gol, para sentenciar la goleada.

