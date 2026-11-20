Defensa Civil emitió alerta amarilla por tormentas para diez departamentos de Entre Ríos, mientras continúa el monitoreo de las inundaciones. Recomendaciones

El gobierno provincial mantiene el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica en el contexto del fenómeno El Niño , y según la Dirección Provincial de Defensa Civil, rige una alerta amarilla para el transcurso de la mañana en Diamante, Paraná, Rosario del Tala, Villaguay, La Paz, Federal, Concordia, San Salvador, Feliciano y Federación, para el resto de la provincia la situación es verde.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SinagirR), rige una alerta amarilla durante la mañana de este viernes y se prevé que alcance a Diamante, Paraná, Rosario del Tala, Villaguay, La Paz, Federal, Concordia, San Salvador, Feliciano y Federación. Hasta el momento, sin alerta para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Al momento, se registran personas evacuadas y autoevacuadas en el territorio provincial.

Foto: UNO/Delfina Silva

Recomendaciones

Ante el nivel amarillo de alerta, se recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Asimismo, es importante cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

La información corresponde al informe de alerta temprana elaborado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, sobre la base de los mapas y avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional emitidos este viernes 20 d

e noviembre.

A continuación se detalla la situación hídrica por jurisdicción:

LA PAZ

La Paz 6.18 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

Cantidad de evacuados: 1 familia

Cantidad de autoevacuados: 9 familias

HERNANDARIAS

Hernandarias 6.38 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

Cantidad de evacuados: 0

PARANÁ

Paraná 5.70 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

Cantidad de evacuados: 17 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)

Cantidad de autoevacuados: 50 familias

Cantidad de aislados: 62 personas

- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal

DIAMANTE

Diamante 5.86 EVACUACIÓN ESTACIONARIO

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

LAS CUEVAS

Cantidad de autoevacuados: 6 familias

Cantidad de aislados: 15 familias

- Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona

VICTORIA

Victoria 5.00 ALERTA CRECE

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

Cantidad de autoevacuados: 22 personas

- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal

IBICUY

Ibicuy 1.10 BAJA

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

Cantidad de evacuados: 0