Femicidio en Paraná: se conocieron detalles del crimen

Un hombre asesinó a su ex pareja e intentó suicidarse. La habría amenazado de muerte el día anterior. Es el primer femicidio del año a nivel nacional

Hay gran conmoción en la zona oeste de Paraná por un femicidio ocurrido este viernes por la mañana en una vivienda de calle Luis Palma y Cortada 1.037. Según informaron desde la Comisaría 9° a UNO un hombre asesinó de un disparo en el pecho a quien sería su ex pareja y luego intentó quitarse la vida. La víctima fue identificada como María Dayer, de 43 años.

En declaraciones a los medios, el titular de la División Homicidios, Ángel Ricle confirmó que la víctima es María Dayer, de 43 años. "No podemos adelantarnos a los pormenores, dado que se están tratando de establecer los mismos. El hombre herido está siendo asistido y todo lo ocurrido es materia de investigación. La víctima y su atacante no convivían. Estamos averiguando si la persona tenía algún tipo de impedimento de acercamiento y si había denuncias previas por parte de la mujer. Según las declaraciones de testigos, el hombre efectuó al menos dos disparos, aguardamos la confirmación del médico forense sobre cuántos impactos de bala recibió la mujer", indicó el entrevistado.

El funcionario policial especificó además que la víctima, que fue trasladada en un vehículo particular al hospital San Martín, pero llegó sin vida, no tenía hijos en común con el agresor. También aportó que el arma de fuego, que no es de grueso calibre, fue localizada y secuestrada.

Por su parte, el subjefe de Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel Dellavalle, explicó que tras cinco años de relación, la mujer decidió separarse y habría realizado una denuncia por violencia de género. Además, el efectivo informó que el jueves Godoy "se apersonó en la casa y la amenazó con que la iba a matar porque no soportaba el rechazo de ella".

femicidio Luis Palma y Vernet de Paraná 2.jpg Femicidio en Paraná. UNO / Juan Ignacio Pereira

En el lugar trabajaban recabando pruebas e indicios para posteriores pericias.

FEMICIDIO EN PARANÁ.mp4

La investigación está a cargo del fiscal Juan Malvasio, quien se encontraba en el sitio del crimen junto con el titular de la División Homicidios, Ángel Ricle.

femicidio en Paraná 2.mp4

NOTICIA EN DESARROLLO...