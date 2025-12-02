Uno Entre Rios | Policiales | Daniel Ojeda

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Se conoció la muerte del médico concordiense Daniel Ojeda que cumplía una pena unificada de 11 años, por la muerte de dos pacientes.

2 de diciembre 2025 · 06:46hs
Fiscal pedirá la prisión preventiva del cirujano Daniel Ojeda. 

Fiscal pedirá la prisión preventiva del cirujano Daniel Ojeda. 

El fallecimiento del Dr. Daniel Ojeda, médico cirujano de 61 años de edad, fue confirmado por familiares directos de la víctima, aunque sin confirmar las causas del deceso. Ojeda se encontraba en una cárcel patagónica, cumpliendo una condena firme por homicidio y lesiones a raíz de prácticas estéticas clandestinas.

Ojeda tenía dos sentencias: una dictada por la Justicia de Entre Ríos, a raíz de la muerte en 2019 de la ciudadana uruguaya Iris Amaro (45) tras una liposucción realizada en Concordia; y otra de Capital Federal, por el fallecimiento en 2022 de Débhora Campos Gonzáles, intervenida en un departamento utilizado como clínica ilegal en Villa General Mitre.

En Paso Cerrito una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína.

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Este lunes el juez Rafael Cotorruelo rechazó la exclusión probatoria de evidencia relacionada al crimen del juez de Paz de Bovril que había sido cuestionada por la defensa oficial de Norberto Rosales, unico imputado y detenido por el crimen del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Curá.

Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Ambas condenas fueron finalmente unificadas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1 de Buenos Aires, que fijó una pena única de 11 años de cárcel y extendió a 16 años la prohibición para ejercer la medicina, recordó Diario Río Uruguay.

LEER MÁS: El cirujano Daniel Ojeda recibió una nueva condena por la muerte de una paciente

Condenas

En el juicio desarrollado durante el año 2024 en CABA, Ojeda admitió su responsabilidad ante los magistrados Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance. Los jueces lo consideraron culpable de homicidio simple en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial, asignándole 8 años de prisión.

LEER MÁS: "El médico Daniel Ojeda tenía matrícula para matar"

No obstante, al momento del fallecimiento de Campos Gonzáles, el cirujano ya tenía una condena previa de 8 años dictada en Concordia y una inhabilitación de 16 años. Por esa razón, el tribunal porteño dispuso la unificación de penas en 11 años, que cumplía en el penal de Ezeiza. Los fundamentos del fallo se conocerán oficialmente el 1º de octubre.

La Fiscalía, representada por Horacio Azzolin y la auxiliar Jazmín Auat, había solicitado en su alegato la pena que finalmente otorgó el tribunal, poniendo especial énfasis en que Ojeda operó violando una prohibición profesional vigente desde enero de 2021.

Daniel Ojeda pacientes Muerte
Noticias relacionadas
Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia.

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

El Gobierno de Entre Ríos destituyó por cesantía a tres policías condenados por vejar en 2015 al trabajador Jorge López, tras concluir el sumario administrativo.Se trata de Eloy Rafael Fernández, Gabriel José Antonio Arias y Francisco Celestino Borges.

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Feliciano: se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Ver comentarios

Lo último

Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Ultimo Momento
Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

Policiales
Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Crimen de Roberto Curá: rechazan exclusión de evidencia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Ruta 2: una combi despistó y volcó en medio de la lluvia

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Dispusieron la cesantía de tres policías condenados por vejaciones

Ovación
Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

La provincia
Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Dejanos tu comentario