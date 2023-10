"El médico Daniel Ojeda tenía matrícula para matar"

No es el único hecho que se le endilga al galeno. También está acusado de lesiones graves y gravísimas en perjuicio de cuatro mujeres, quienes también creyeron en su experticia. El 11 de septiembre de este año, el juez de Garantías de Concordia, Mario Figueroa, elevó la causa a juicio por jurado. En paralelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tramita una causa en la que está imputado por el homicidio de una paciente peruana a la que le realizó una liposucción en junio de 2022, cuando ya estaba inhabilitado para ejercer la medicina.

Cintia Olmedo se define como una sobreviviente del médico cirujano. La mujer de 46 años fue intervenida en varias oportunidades en 2016, con resultados desastrosos. Sufrió una lesión grave en su nariz y en su mama izquierda. Producto de la mala praxis, perdió el olfato y ya no le es posible respirar por esa vía, sino que debe hacerlo por la boca.

En una extensa entrevista con UNO, Olmedo contó que conoció a Ojeda a través de una amiga de su pueblo, Conscripto Bernardi (departamento Federal). No sólo relató lo que padeció, sino también lo que vio y escuchó. De su contacto con otras personas que pasaron por la clínica del cirujano, con quienes intercambió experiencias y reunió evidencias. “Espero que el jurado y la gente pueda juzgarlo a él, que es quien cometió el delito y que no nos juzgue a nosotras. Acá cayó mucha gente, chicas y chicos”, sostiene.

Cintia Olmedo.jpg Cintia Olmedo UNO/Mateo Oviedo.

Una clínica trucha en pleno centro

La clínica clandestina de Daniel Ojeda estaba ubicada en pleno centro de Concordia, en la calle Entre Ríos N° 876, cerca de la peatonal. Allí las operaciones se llevaban a cabo en condiciones riesgosas y contrarias a las reglas de la práctica médica.

A simple vista parece un inmueble más y nada indica que allí se realizaban operaciones estéticas. Sin embargo, hasta ese lugar llegaron pacientes con diferentes necesidades: retoques en el rostro, liposucciones, aumento o reducción de busto, lifting de brazos y piernas o aumento del volumen de los glúteos, entre otras cirugías.

Olmedo, una de las víctimas que dará su testimonio en el debate oral y público, refiere que Ojeda se jactaba de tener conocimientos en todo lo necesario para modificar el cuerpo humano. Y que incluso demostraba cierta obsesión por las cirugías. Cuenta, por ejemplo, que ante una consulta puntual el médico siempre ofrecía hacer otras intervenciones con una insistencia inusual.

cirujano-ojeda-concordia.jpg Fiscal pedirá la prisión preventiva del cirujano Daniel Ojeda.

Ni ella ni otros pacientes sabían por entonces que no contaba con el título adecuado para ese tipo de cirugías. Su diploma dice cirujano infantil. La información recién se supo el 5 de febrero de 2019 -a pocos días de la muerte de la paciente uruguaya- cuando la Subdirectora de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Dra. Romina Sitora, informó a la justicia que el inmueble en el que operaba Ojeda no se encontraba habilitado como centro médico, y que éste era “especialista en Cirugía Infantil”.

Oscar Marinacci, Secretario General de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora, también comunicó a la justicia que el acusado no era parte de dicha entidad.

Cirujano Ojeda Concordia 1.jpg

Lo pacientes que como Olmedo llegaban al lugar tampoco conocían que la clínica no existía en ningún documento oficial. No tenía el permiso de la Municipalidad de Concordia ni de la cartera sanitaria provincial. La Municipalidad, por caso, informó a la Justicia el 10 de abril de 2019 que Ojeda tuvo un consultorio habilitado hasta 2014 y que luego fue dado de baja. Aún así, Ojeda llevaba a cabo sus procedimientos.

“El médico Daniel Ojeda tenía matrícula libre para matar", afirma Olmedo y agrega que tanto la muerte de la paciente uruguaya (2019) como la de la peruana (2022) se pudieron haber evitado. "La secretaria del fiscal nos dijo que no había ninguna prueba para allanarlo y a la semana pasa la muerte de Iris", denuncia.

La primera vez que llegó a la clínica, en 2016, Olmedo cuenta que vio algo inusual y reconoce que no le dio la importancia necesaria. “Lo que me llamó la atención fue la escalera, porque generalmente las clínicas no hay ya que es difícil para bajar a los pacientes. Pero seguí. Yo quería arreglarme la panza porque tuve tres hijos por cesárea. Él me dijo que me iba a hacer una abdominoplastía y una mini lipo. También me dijo que lo que me sacaba lo ponía en la cola. En la causa fui a lo más importante que fue la nariz", relata.

Ojeda hizo el trabajo: quitó grasa del abdomen y, aparentemente, lo insertó en los glúteos. Olmedo aún no tiene claro qué es lo que hizo el médico. Desde entonces un dolor en esa zona le recuerda que algo no está bien. "Con mi hija suponemos que habrá tocado un músculo porque me generó un bulto. Cuando hago gimnasia hay momentos en los que siento mucho dolor. También siento como que el músculo está dilatando", describe.

La operación en el abdomen tampoco salió como esperaba. Luego de la intervención, notó un bulto -"como si fuera un bebé muerto"-. Nuevamente necesitó ser intervenida para "arreglar" lo hecho anteriormente. “Hoy me doy cuenta que soy una sobreviviente. Después de lo que pasó con Iris empecé a recapacitar por lo que pasé”, asegura.

Su historia también incluye escenas increíbles, como la vez que se quedó en un hotel de la zona y descubrió que allí se hospedaban varias mujeres que habían sido operadas por Ojeda. “En el hotel me encontré con chicas que dormían de rodillas porque habían sido operadas de la panza, las lolas y la cola. A otras las veía caminando mal. Las empleadas del lugar también me contaron de la cantidad de chicas que iban”.

Las víctimas se agrupan: 'Así nos dejaste'

Cuando Iris Batista falleció, en enero de 2019, la situación judicial de Ojeda se complicó y las demás víctimas/sobrevivientes se contactaron. Conformaron un grupo virtual en el que confluyeron muchas de las personas que pasaron por el bisturí de Ojeda. Se buscaron a través de la red social Facebook. Llegaron a ser unas cuarenta personas, la mayoría mujeres. Crearon un grupo de WhatsApp que se llamó “Así nos dejaste”, donde volcaron la información que tenían sobre el cirujano, cómo llegaron a él y qué les hizo.

“Hicimos un grupo de WhatsApp donde había casi 40 chicas de diferentes lugares: Neuquén, Corrientes, Misiones, Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata, Federal, San Salvador y Federación, entre otras ciudades. Todas contamos historias. Había gente que fue operada en 2012. También había hombres. En un momento tuvimos miedo porque parecía que había un varón que estaba infiltrado y era informante de Ojeda”, señala Olmedo, y agrega que el grupo ya no existe en la actualidad. "La gente se fue cansando de esperar y fue saliendo del grupo", explica.

En el grupo en la red social se hablaba de todo, y una de las cosas que se trató fue en cómo cayeron en las manos del médico. Hubo quienes lamentaron no haber visto las señales, detalles que mostraban el irregular accionar de Ojeda. En la treta cayeron hombres, mujeres; jóvenes y adultos; y desde personas sin estudios hasta profesionales.

“Había una chica que vivía en el sur y era cardióloga. Ella contó que antes del procedimiento le preguntó dónde estaba el equipo médico, y él le dijo que estaba llegando, que el tránsito estaba complicado. La tranquilizó y, en ese lapso, la durmió. Yo, que salí de Conscripto Bernardi, nunca se me ocurrió preguntar por el equipo médico”, dice.

La mujer víctima de la mala praxis también agrega otras situaciones, que en el expediente judicial se pasaron por alto. "Era un abusador", denuncia y describe circunstancias en las que Ojeda avanzaba sobre su integridad sexual. Un día la manoseó, otro le intentó sacar un beso por la fuerza y otro buscó persuadirla de tener un amante. Ella siempre se opuso a los intentos del cirujano.

Domicilio Concordia Cirujano Odeja 2.jpg

Muerte de Iris

Para Olmedo, la muerte de la paciente uruguaya en 2019 se pudo haber evitado. Y es que antes de que suceda las denuncias contra el médico estaban en la justicia. María Cecilia Zanandrea lo denunció el 27 de marzo de 2018 y, a los pocos días, el 5 de abril, Olmedo hizo lo propio.

"El clic para denunciar lo hice al otro día que denunció Zanandrea. Yo sufría mucho por el tema de la nariz. Después de la operación que me hizo en nariz, busto y panza vuelvo a ir a los 20 días porque no podía respirar y una lola supuraba. Él me decía: 'vení, no pasa nada, yo te lo arreglo'. Ningún médico me quería ver, me decían que vaya con el médico que me lo hizo. Fui y todo fue de mal en peor", señala.

Otra muerte evitable

A mediados de 2022, una paciente peruana de 45 años acudió a Ojeda para realizarse una liposucción. Para entonces, el cirujano ya se encontraba inhabilitado por la justicia para ejercer la medicina. El procedimiento se realizó en un departamento no habilitado como centro médico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo terminó del peor modo: la mujer falleció y al médico se le imputó este nuevo homicidio. La causa tramita en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N°. 45, a cargo de la Jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano.

Al respecto, Olmedo no duda en señalar que esa muerte también pudo evitarse: "La muerte de la chica también se pudo haber evitado, el juez tiene la culpa porque yo le mandé un montón de pruebas de dónde estaba trabajando, cómo seguía operando, audios que me mandaban de Buenos Aires. Me decían cuándo se iba a encontrar con un paciente. El juez sabía bien porque me cansé de mandar audios al fiscal. Se pudo haber evitado porque yo envié las pruebas contando cómo trabajaba Ojeda en Buenos Aires".

Cintia Olmedo 2.jpg Cintia Olmedo es una de las víctimas y sobrevivientes del médico cirujano Daniel Ojeda. UNO/Mateo Oviedo.

Y concluye: "Espero que la gente lo juzgue a él, no a nosotros. Somos muchísimas las víctimas que pasaron por las manos de este hombre. Él no tiene derecho a quitar la vida de esa manera tan burlesca y desconsiderada. Destruyó la vida de muchas chicas. Nos ha cambiado la vida. Que no le estemos contando todo el tiempo no quiere decir que no sigamos conviviendo con esas consecuencias que nos quedarán de por vida. El que cometió un delito fue él, quien hizo cosas que no debía hacer. Era cirujano pediatra, no estaba capacitado. No era su labor hacer eso. Mi deseo es se haga justicia con este señor y que pague por lo miserable que es como ser humano, porque también es un degenerado y un abusador".

Un juicio con más de 40 testimonios

42 personas están convocadas para declarar en el juicio por jurados contra Ojeda, entre ellas se encuentran las víctimas, médicos especialistas que las atendieron, peritos, policías, funcionarios del ministerio de Salud de la provincia, de la Municipalidad de Concordia, del hospital Masvernat, como así también autoridades de la Cruz Roja Argentina Filial Concordia y de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora, entre otros.

También se expondrán en el debate una gran cantidad de material: fotos, videos, capturas de chats por WhatsApp, audios e informes médicos varios.

En cuanto a la pena que se solicitará, en la elevación de la causa a juicio, el fiscal José Martín Núñez adelantó que el monto de pena "excederá en todos los casos los diez años de prisión".