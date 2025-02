Exhumarán el cuerpo de Ariel Goyeneche y realizarán una nueva autopsia

Este martes, fuentes judiciales informaron a APFDigital que “el cuerpo médico forense de la Corte Suprema aceptó hacer el estudio en el caso de la muerte de Ariel Goyeneche, y pidió que se exhume el cadáver para realizar una nueva autopsia y que se remita el video de la autopsia que realizaron los peritos forenses del Cuerpo Médico del Poder Judicial de la provincia”.

Garzón fundamentó su decisión, que causó sorpresas en no pocos operadores judiciales, entendiendo que por cuestiones de celeridad procesal y libertad probatoria se debía hacer lugar al pedido que formularon las defensas. En aquella audiencia de noviembre, el juez le dio a las acusaciones tres días para que presenten sus puntos de pericia. Las defensas sumaron 40 puntos de pericia entre las dos y esperaron la respuesta de la Corte, que llegó este martes.

LEER MÁS: Ariel Goyeneche "estaba sano y murió por accionar policial", confirmó el fiscal

La defensa de Romero y Vázquez presentó 16 y la del oficial Vázquez, 24 puntos que les interesa evacuar. Fiscalía, representada por el fiscal Santiago Alfieri, sostuvo, en un primer momento, que no era necesario que el informe oficial de la autopsia fuera revisado por los peritos de la CSJN, sosteniendo que los peritos entrerrianos podían hacerlo. Las defensas cuestionaron que no sería adecuado que los autores de un informe seriamente cuestionado sean quienes evacuen las dudas que generó en la contraparte. Si bien no trascendieron los fundamentos de los Cortesanos para abrir el estudio del caso, aquel señalamiento, casi de sentido común, tendría algo que ver en la decisión.

Cuestionamientos previos

Petenatti y Vernengo cuestionaron el martes 29 de octubre del año pasado los informes autópsicos practicados sobre el cuerpo de Goyeneche el 14 de febrero y el 26 de junio de 2024, que fueron escritos por Lilian Pereyra, perito del Cuerpo Médico Forense de Tribunales de Entre Ríos y acompañó el que realizó su perito de parte, facultativo y consultor médico, Oscar Chiappetti.

Por su parte, Gerard basó su pedido en el informe que realizó el médico forense Walter Aguirre, ahora jubilado, de larga trayectoria en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial entrerriano, que llegó a conclusiones sobre las posibles causas de la muerte de Goyeneche, que tenía 36 años cuando falleció en medio de un procedimiento policial de reducción de personas, totalmente opuestas a las de Pereyra.

El defensor sostuvo que el perito oficial arriba a conclusiones pero no explicó el camino previo que recorrió para sostenerlas, lo que entendió que sí hizo el perito Aguirre. En este sentido mencionó que la perito a pesar de mencionar el Protocolo de Minnesota no lo cumplió. Señaló que no se resguardaron órganos de vital importancia para determinar posibles causas del deceso, como el hígado y los pulmones, de los que solo se extrajeron pequeñas muestras.