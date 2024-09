Ariel Goyeneche "estaba sano" y murió por accionar policial, confirmó el fiscal

Según el fiscal a cargo, Santiago Alfieri, Ariel "estuvo en custodia policial pero que, en cumplimiento de ese deber y ante la necesidad de intervención, (los funcionarios policiales) se excedieron en los términos que realizaron" la intervención.

La autopsia reveló que Goyeneche murió por una "asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toraco abdominal". Es decir, la falta de aire se produjo por un elemento externo al cuerpo de la víctima. También se detectaron varias lesiones contusas y traumáticas en órganos del hombre.

El hecho

La muerte de Goyeneche, padre de una niña de 12, ocurrió el lunes 12 de febrero frente a la Comisaría segunda de Paraná, en el centro de la capital entrerriana. Según las pruebas y testimonios recabadas, todo comenzó en la madrugada cuando un vecino alertó al 911 que un hombre caminaba por los techos de calle Piedrabuena, y dos policías llegaron al lugar.

El hombre declaró que Goyeneche descendió del techo de una casa y -según consta en el parte policial- "sin resistencia" aceptó ser esposado. Ese testimonio es "trascendental", aseguró el fiscal, ya que permitirá recomponer "en qué condiciones estaba y qué aptitud tenía" Goyeneche antes de ser apresado.

Ariel Goyeneche.jpg

Goyeneche fue trasladado a la comisaría por el supuesto delito de invasión a la propiedad privada, a pesar de que notaron que se encontraba "exaltado" y no fue atendido por el médico policial. Incluso existe un protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación (Resolución 843/2022) que determina "solicitar la atención inmediata del equipo de salud" como "prioridad en estas situaciones".

El accionar de la policía

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona, está la "certeza objetiva" de que unos 25 minutos antes de que se produzca su muerte, Ariel estaba en condiciones de "abrir la puerta de un auto, bajarse, correr, subir escaleras, reaccionar a la voz de alto y sostener la fuerza de tres policías, todo esto esposado".

En ese marco, Alfieri llegó a la conclusión de que la intervención policial "se origina de forma legítima", pero detectó "excesos" en las acciones de los uniformados luego "del 'intento de fuga' de Ariel, según declaran los policías".

A partir de ese momento, a Ariel "lo mantienen durante media hora adentro del patrullero para trasladarlo menos de una cuadra. Recién a las 5:50 lo llevan a la puerta de la comisaría, lo bajan del auto y lo reducen entre el cordón cuneta y la vereda", relató el fiscal. Dos vídeos que circularon por las redes sociales dan cuenta de las condiciones en que estaban reteniendo a Goyeneche, e incluso algunos golpes del funcionario policial.

Si bien en las imágenes se ve que la detención "no es la adecuada por la duración, por tener a un policía sobre la espalda de Ariel durante 25 minutos, otro sujetándole las piernas, y por los golpes que se ven, lo que no quedó registrado son otras vejaciones de una intensidad particular".

Pruebas

El fiscal tomó declaración a unas 14 personas, entre testigos, familiares y funcionarios policiales, además de los análisis y la autopsia, y de la recopilación de cámaras, GPS y llamadas durante esa madrugada. La tarea fiscal se basa en "la reconstrucción de los hechos a través de las pruebas", que son verificadas para "evitar falencias posteriores", explicó Alfieri.

"Siempre con conclusiones apoyadas en evidencia", resaltó en diálogo con este diario, la investigación logró dilucidar que las lesiones "fueron en vida" -y por eso el concurso real con el delito de vejaciones-, y hubo un "exceso en lo que por mandato policial debían hacer" los uniformados.

Por eso llegó la imputación de los tres funcionarios de la fuerza de seguridad, los cuales ninguno optó por declarar pero sí establecieron un asesor técnico y un perito de parte para analizar y evaluar las conclusiones forenses.

En ese sentido, Alfieri remarcó que la fiscalía recabó informes en organismos de salud "como los nosocomios de la zona, para saber cuál era el historial médico" de Goyeneche: "Ariel era una persona orgánicamente sana en términos generales, en condiciones de salud, y eso nos permite establecer sin dudas que el accionar policial que causa la muerte", concluyó.