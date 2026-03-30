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En Gualeguay, salvaron la vida de un niño que ingirió lavandina

Un niño de dos años en Gualeguay fue hospitalizado tras ingerir lavandina. Evolucionó favorablemente gracias a la rápida asistencia policial y médica.

30 de marzo 2026 · 12:32hs
En Gualeguay, salvaron la vida de un niño que ingirió lavandina

Un niño de dos años fue asistido de urgencia durante la noche del domingo en Gualeguay, luego de ingerir lavandina y presentar dificultades respiratorias. El menor fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y evolucionó favorablemente.

El hecho se registró alrededor de las 23:20 en barrio 150 Viviendas, cuando se recibió un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre la situación. A partir de esa comunicación, personal policial se dirigió rápidamente al lugar. Al llegar, los efectivos constataron que el menor no respiraba con normalidad, por lo que iniciaron de inmediato el traslado hacia el hospital San Antonio.

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Durante el traslado, los funcionarios realizaron maniobras de primeros auxilios con el objetivo de asistir al niño. Según se informó, las acciones permitieron que el menor recuperara la respiración antes de arribar al centro de salud.

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Atención médica y reconocimiento a policías

Una vez en el hospital de Gualeguay, el niño fue atendido por profesionales médicos, quienes continuaron con la evaluación y el control de su estado de salud.

Desde el nosocomio indicaron que el menor se encontraba fuera de peligro, por lo que se dispuso su alta médica tras recibir la atención correspondiente.

Desde la Policía destacaron el accionar de Cabo Primero Tamara Lucero y del cabo Alonso González, quienes fueron lo que lograron estabilizar al menor de edad.

Gualeguay Niño lavandina
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