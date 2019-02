Elevaron a juicio la causa Celis, en la que está imputado el intendente de Paraná

El juez federal Leandro Ríos remitió el expediente al Tribunal Oral Federal, en una resolución de 156 páginas, y por lo tanto rechazó las nulidades planteadas por los defensores del intendente de Paraná, Sergio Varisco.





Los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen habían rechazado la remisión a juicio de la causa que tiene al intendente, Sergio Varisco, procesado en una causa por narcotráfico encabezada por Daniel Celis. "Deviene en falsa y arbitraria la imputación que se le hace a Varisco de que proporcionó periódicamente recursos económicos para la adquisición y comercialización de estupefacientes", se indicó en el escrito presentado el lunes en el Juzgado Federal de Paraná.





Se había planteado la nulidad de la remisión a juicio realizada por el fiscal Carlos García Escalada, entendiendo que no existió una descripción "clara, circunstanciada y precisa" del delito que se le imputa al presidente municipal. En forma subsidiaria, se solicitó el sobreseimiento del intendente.





Para los abogados la descripción de los delitos atribuidos a Varisco no tienen un sustento "en pruebas directas ni siquiera en indicios unívocos y concordantes que consten en la causa ni se compadezcan con la realidad, pudiendo afirmar, a esta altura con cierto grado de razonabilidad de nuestra parte, que el intendente Sergio Varisco fue procesado por hechos o que no existen o que si existen no están probados que él tenga que ver con ellos".





La causa





El expediente tiene como coimputados de causa a Daniel Tavi Celis; a su ex pareja Luciana Lemos; a Eduardo Humberto Celis; a Nahuel Jonatan Eduardo Celis; a Wilber Figueroa Lagos; a Jonathan Jesús Heintz; a Juan Manuel Gómez; a Sergio Fausto Varisco; a Griselda Noemí Bordeira; a Héctor Pablo Hernández; y Alan Nicolás Viola.





La investigación fue realizada por la Policía Federal, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018. En ese lapso de tiempo, según la Justicia Federal, se pudo comprobar que Tavi Celis cumplía el rol de "organizador, proveedor y financiador" del grupo. Asimismo, se constató la función de Lemos como "colaboradora y asistente". El mismo rol que a Lemos le cupo a Nahuel Celis. En tanto, se identificó a Eduardo Celis como "almacenador y colaborador".





Otro de los imputados, el peruano Wilber Figueroa Lagos, alias Tío o Pariente, fue sindicado como "proveedor". A Juan Manuel Gómez se lo señaló como "adquiriente revendedor"; a Sergio Fausto Varisco se le achacó el rol de "financiador, adquiriente"; a Ernesto Ramón González se lo identificó como "adquiriente colaborador"; al concejal Héctor Pablo Hernández se lo señaló como "adquiriente colaborador"; a la funcionaria municipal y agente de la Policía Griselda Bordeira como "adquiriente colaborador"; y a Alan Nicolás Viola se lo señaló como "colaborador".





La pesquisa de los policías entendió que ese grupo de personas comercializó "de manera conjunta y organizada entre sí -y con personas cuya identidad y rol aún no se ha podido establecer-, cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra del referente tóxico a distintas personas de las ciudades de Paraná y Concordia -Entre Ríos- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".





Cuando se habilitaron los allanamientos el año pasado, se secuestraron "3 kilos 493 gramos de cocaína". La droga estaba en tres envoltorios rectangulares, tipo ladrillo, envueltos con nylon negro y cinta de embalar transparente y semi compactada, adentro de una bolsa de nylon transparente, que a su vez estaba adentro de una mochila negra, sobre una mesa redonda, en el quincho de la casa de Tavi Celis", resume Análisis.