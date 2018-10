Dos policías detenidos en Villaguay dicen que fueron consumidores, pero no narcos

UNO puedo saber que algunos de los detenidos ejerció su derecho de defensa y declaró, mientras que otros de los aprehendidos decidieron quedarse callados o, como se dice en la jerga judicial, abstenerse.

Los allanamientos se realizaron en la ciudad de Villaguay, Raíces Este, Villa Clara y en la localidad bonaerense de Moreno.

Tal cual informó UNO en su edición del domingo y ayer, los operativos fueron ordenados por el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró, quien ayer comenzó a escuchar los descargos de los acusados.





Tres policías detenidos decidieron hablar. Dos dijeron que no tienen nada que ver con el caso. Es más, explicaron que fueron consumidores de estupefacientes y por eso pueden aparecer en alguna filmación o escucha. Los dos funcionarios aclararon que no tienen nada que ver con el negocio del narcotráfico. Uno de ellos dijo que ni siquiera tiene droga en su poder. Estos funcionarios serán sometidos a estudios médicos para ver si es real lo que dicen. Otro efectivo señaló que no tiene absolutamente nada que ver con el caso. El hombre que se desempeña como chofer está sindicado como cobrador de las coimas. El funcionario rechazó de plano la imputación.





