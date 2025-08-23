La causa por coimas contra Sergio Urribarri busca Tribunal: ocho jueces se apartaron

El caso de Sergio Urribarri fue elevado a juicio pero sigue sin tribunal, ya que ocho de nueve magistrados se apartaron por haber intervenido previamente

La causa por coimas que involucra al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y al empresario Diego Armando Cardona Herreros enfrenta un freno inesperado: no hay tribunal disponible para el juicio oral, luego de que ocho de los nueve jueces del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná se excusaran o quedaran legalmente apartados de intervenir.

La situación se volvió compleja tras la remisión a juicio oral dispuesta el 1º de agosto por el juez de Garantías Julián Carlos Vergara.

La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) trabaja ahora para conformar un tribunal válido que pueda llevar adelante el nuevo proceso contra Urribarri, quien ya fue condenado a 8 años de prisión en 2022 en el denominado “megajuicio”, fallo que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de un recurso extraordinario federal.

Inhibiciones

El primero en quedar automáticamente excluido fue el vocal Santiago Brugo, quien ya había intervenido resolviendo apelaciones en la propia megacausa de las Coimas. A él se sumaron Mauricio Marcelo Mayer, Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes participaron en distintas etapas del proceso: como juez de Garantías, fiscal coordinadora y juez en un juicio abreviado, respectivamente.

También se apartaron los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes habían resuelto en mayo de 2024 un planteo recusatorio sobre la intervención de Brugo.

Tribunal provisorio, con bajas

Frente a tantas excusaciones, la OGA había avanzado con una posible integración del tribunal con los jueces Alejandro Joel Cánepa (Paraná), Rubén Alberto Chaia (Concepción del Uruguay) y María Carolina Castagno (Paraná). Sin embargo, Cánepa también pidió su inhibición, reduciendo aún más las opciones disponibles.

Las razones de Cánepa

En su presentación, Cánepa explicó que, entre febrero de 2016 y agosto de 2018, cuando se desempeñaba como Fiscal de Coordinación de la Unidad Fiscal Paraná, participó activamente en la investigación inicial de la causa, incluyendo la apertura formal del expediente el 30 de octubre de 2017 y la coordinación de varias diligencias.

Además, detalló que en el marco de otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito también vinculada a Urribarri, coordinó allanamientos en oficinas y domicilios del empresario Cardona Herreros, cuyos resultados ahora integran la prueba clave del expediente que se intenta elevar a juicio.

Cánepa advirtió que, en caso de continuar en el tribunal, se vería obligado a resolver sobre medidas que él mismo impulsó años atrás como fiscal, lo que generaría un conflicto ético y legal evidente.

También recordó que había intervenido en otros tramos del megajuicio a Urribarri, firmando actos procesales como citaciones a declaración de imputado, pedidos de pruebas, medidas cautelares y remisiones a juicio, lo que refuerza su imposibilidad de participar como juez imparcial en esta nueva causa.

Con esta larga lista de jueces apartados, el juicio de las Coimas aún no tiene tribunal confirmado, lo que amenaza con retrasar un proceso de alta sensibilidad institucional

Además de Urribarri y Cardona Herreros, los otros ex funcionarios que van a juicio son Carlos Haidar, exdirector de Informática; Miguel Ulrich, exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Alfonso Luis Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y José Flores, secretario de Hacienda de la Provincia El exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, reconoció los delitos y fue condenado en un juicio abreviado.