Doloroso pedido de familiares de un motociclista muerto en un choque

El joven a las 4 iba a trabajar al frigorífico de Oro Verde, y en una maniobra que aún resta dilucidar por la Justicia, lo mató la camioneta Toyota.

Orlando Meglio explicó a UNO: “Recién ahora estamos saliendo de esta tragedia, es como un sueño doloroso que nunca termina, y por eso buscamos testigos que nos den una mano”.

“Lo cierto es que mi hijo iba a trabajar a las 4 de la mañana, era un laburante y gran pibe, y por lo que ahora me dicen, la mujer que lo chocó y mató venía no sé de dónde, haciendo qué cosa”, marcó molesto por la gran pérdida.

Accidente fatal en Ruta 37: falleció un joven de 26 años

La información policial dio cuenta que Lautaro Exequiel Meglio murió ese jueves 1° de febrero en un choque en Avenida Zanni entre Juan Manuel Blanes y Manuel Vercelli. Allí una camioneta Toyota Hilux, conducida por una mujer de 36 años, colisionó a la motocicleta Honda XR, en la que viajaba la víctima fatal.

Lautaro fue llevado al hospital, donde finalmente falleció. Tras darse a conocer la muerte, desde la fiscalía en turno se denó la extracción de sangre de la conductora. Ambos vehículos involucrados,fueron secuestrados por la Policía y quedaron a resguardos en la Comisaría 15°.

La madre de la víctima, Sara aún no sale del shock emocional. “Lautaro murió el 1° y ocho días después hubiera cumplido años. No es fácil para nadie que te despojen así a un hijo, y menos cuándo esta persona no hizo nada. Iba a trabajar, era muy cuidadoso en todo, y tenía gran conducta. Por lo que no es justo que le hayan quitado la vida por una tremenda acción”, dijo con la voz quebrada la mujer.

Por los indicios la camioneta intentó girar hacia calle Blanes, y en la maniobra chocó a la moto. Hace pocos días, Sara escribió en las redes sociales: “El 1° de febrero, me lo mataron, me lo destrozaron. El se dirigía a trabajo como todos los días. Y esa persona mujer, madre que parió a dos hijos, salía no sé de dónde, y se le cruzó en su camino”.

“No puedo entender nada. Que reclamo. Los padres de Lautaro Meglio piden colaboración a la población para conseguir testigos del siniestro vial ocurrido en Paraná en ese momento quedas shoqueada y no salga a ayudar a la persona que chocaste. Pasaron varios días desde que le quitaste la vida a mi hijo, a mi bebé, y ni siquiera una disculpa, nada”, reclamó Sara para agregar en su comentario: “Quiero agradecer a Franco Acosta, la persona que lo ayudó y acompañó y le dio la mano. El la peleó como el guerrero que era, hasta el ultimo suspiro. Hoy no te puedo soltar hijo amado, porque vos hubieras hecho lo mismo por mi, por tu papá o hermano, el de pedir justicia”.

Ante esto, tanto Orlando como Sara pidieron un gran favor a la comunidad de Paraná, que se alguien vio como se registró el siniestro vial, pueda aportarlo a la Policía y la Justicia. Sara agregó: “Necesitamos justicia, hoy fue Lauti, mañana puede ser tu hijo. Queremos que este grave hecho se aclare para que él descanse en paz”.,

Los padres de Lautaro autorizaron a que se difundan sus celulares, para recibir cualquier tipo de información: comunicarse al 3435 197528 y 3434 648689.

Se recalcó que por los dichos de personas, al momento del trágico choque, había en esa zona sur de Paraná, personas esperando el colectivo, otros que se trasladaban en moto o bicicleta, y que podrían haber visto qué ocurrió. “Entiendo que muchos prefieren callarse la boca, pero les pido que nos ayuden, porque estamos muy mal”, espetó por último la madre.