Detenido: llevaba dos bolsas de cemento en la bicicleta

Es difícil no sorprenderse con algunos robos ocurridos en Paraná. Más que nada por la forma de actuar de los delincuentes para llegar a cometer el acto ilícito. El sábado a la noche personal de las fuerzas de seguridad pertenecientes a la comisaría segunda arrestó a un hombre de 36 años que llevaba dos bolsas de 50 kilos cada una en el caño de la bicicleta.

La detención del ladrón se produjo en calle La Rioja, cuando el hombre iba pedaleando con semejante carga colocada en el caño del rodado. Al ver a la Policía el hombre trató de evitar la detención, pero su paso fue cerrado por el patrullero y terminó detenido por unas horas acusado del delito de Tentativa de hurto en flagrancia.

El hecho aconteció cerca de las 23.45, cuando el móvil policial recorría por calle La Rioja, observando a un hombre en bicicleta con bolsas de cemento, que al ver la presencia policial, dobló hacia calle Colón, Al ser consultado por los policías por la procedencia de las mismas no pudo justificarlas, quedando demorado preventivamente. El delincuente no solo perdió las bolsas de cemento que no le pertenecían y que fueron devueltas a su dueño, sino que además le secuestraron la bicicleta que posiblemente sea suya pero no tiene nada que acredite su propiedad.

Se metió a la casa de su ex

Un hombre de 51 años quedó detenido ayer en calle Sudamérica.

Según se informó, la Policía recibió un llamado de una mujer que alertaba sobre ruidos en el techo de su casa. Al llegar al lugar se encontraron con que había una persona escondida entre las chapas. Se trataba de la expareja de la mujer. Tenía denuncias por violencia de género.