Desgarrador pedido a los jueces de la mamá de la nena que fue violada y asesinada por Torres y Lencina

No es fácil hablar o escribir de un tema tan dramático como es el femicidio o el abuso sexual, más teniendo en cuenta que todos bregamos por los derechos de las víctimas, como también de las personas que tienen la posibilidad de resocializarse. Pero un violador o un asesino que es condenado y sale a la calle, lo hace con las garantías de no volver a reincidir en los mismo delitos.





UNO informó que en las últimas horas, informó que en las últimas horas, Apolinario Torres (el tío de Miguel y Claudio Lencina, que hace poco tiempo purgó la perpetua por el secuestro, violación y homicidio de su sobrina de nueve años), volvió a ser judicializado en tres causas por abusos y amenazas.









De modo fortuito, mientras el hombre de unos 70 años era derivado a la Alcaidía, se cruzó en los tribunales con su sobrina, la madre de la criatura brutalmente asesinada en la década del 90' por parte de Miguel Lencina y Apolinario Torres. Allí la mujer se shockeo para lo cual hizo catarsis con UNO implorando a los jueces que dispongan la inmediata detención del acusado porque es capaz de volver a violar y asesinar. "La sociedad está en peligro con esta persona en libertad", alertó.





"Soy Patricia Torres, sobrina de Apolinario Torres y le digo de corazón: este hombre no merece vivir, porque él fue el que secuestró, violó y asesinó a mi hijita. La mataron y luego la tiraron en un pazo y es por eso que estaba preso", informó a UNO la mujer asombrada por haberlo visto a su tío casi sin inmutarse.

"El me saludó y me miró y luego siguió caminando, pero deben saber que él también intentó violarme a mi hace bastante tiempo. El se aprovechó de mi y que mis padres estaban tomados, me tapó la boca y quiso avanzar, me resistí como pude y eso llevó a que disparara", añadió Torres.





A criterio de la también sobrina de Esther Torres (madre de Miguel y Claudio), "Apolinario no tiene problemas en violar a las mujeres. Y así como abusó de mi hijata, sé que tambien hizo mujer a todas sus hijas a quienes sometió".





Sobre Miguel Lencina, dijo: "Ellos se peleaban y luego se juntaban para hacer todas las cagadas, sin importarle nada".





Sobre su familia, indicó: "Hay que saber que los violines (por violadores) y matan a la gente, saben que el sistema los va a beneficiar y que en un tiempo quedarán en libertad. Por lo que salen y vuelven a violar y matar, ellos son así".





"Por eso les digo a los jueces que esta gente son un peligro en libertad, son enfermos que no tienen cura", referenció.





Sobre el intento de abuso sexual sufrido por Torres, contó: "Yo lo sufrí en carne propia, era chica y aún hoy recuerdo lo que me hizo, y si no le denuncié era porque tenía miedo, mis padres estaban en otra cosa. Ahora pasó el tiempo y quiero que esto se sepa para que no le pase a nadie más".





Desgarrador pedido a los Jueces de la sobrina de Apolinario Torres:





Embed



"Yo le pido a la sociedad porque digo la verdad y a los jueces en especial que estén atentos y que no dejen en libertad a esta persona, porque es un verdadero peligro, es violador, un degenerado que no va a cambiar. Por eso pido que dispongan su detención, ya que no se lo merece", resaltó para marcar finalmente: "Le pido al juez que tenga que intervenir que tenga corazón y que se haga cargo de sus actos, pero sabiendo que este hombre es un degenerado".





El traslado de Torres a la Alcaidía de Tribunales: