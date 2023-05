Crimen de Ana Splendore: afirman que la causa está trabada

ana splendore hallada sin vida 1.jpg Foto Gentileza UNO Entre Ríos Foto UNO/Juan Manuel Hernández

Según informó la agencia APF, se encuentra en la misma situación la información de inteligencia criminal que fue solicitada a las fuerzas de seguridad provincial, cuyo documento fue remitido de forma incompleta. Asimismo, trascendió que en los días posteriores al asesinato, la sospecha se posó sobre un menor de edad, familiar cercano de Splendore. Sin embargo, la Justicia aún no pudo realizar acusaciones formales y, por el momento, la causa no tiene imputados.

ana splendore hallada sin vida 2.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

El abogado Jorge Romero, que asiste al hermano de Ana Laura, había apuntado que "las líneas investigativas apuntaban a distintos lugares. No quiero puntualizar una persona porque hasta que no pueda ver la prueba y que haya alguna situación formal, no me animo a decir es esta persona o la otra el responsable". El letrado explicó que habían varias hipótesis y faltaban ver cámaras de seguridad sobre calle Ruiz Moreno: "Son muchas horas de grabación y hay que ver también el análisis de los teléfonos móviles. Eso lleva su tiempo prudencial para ver toda la informaciónPara nosotros el asesino puede ser cualquiera. Queremos una información concreta. Decidimos darnos un tiempo para que se pueda recolectar la prueba".