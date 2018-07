"Confío que no va a salir, la voy a pelear hasta el final"

No hay testigos presenciales que lo ubiquen en San Carlos cuando Josefina desapareció. Insistimos y estamos convencidos en lograr la nulidad en Casación y si es adverso el fallo recurriremos a al Superior Tribunal de Justicia (STJ)", adelantó Giorgio. Al leer las declaraciones, Blanco recordó la palabras de Gustavo, el padre de Josefina "vamos a pelearla hasta el final, que sea lo que Dios quiera". El temor de los padres de Josefina está relacionado al impacto y la presión mediática del caso con este tipo de dichos por parte de la defensa: "Los jueces no se van a animar a condenar a alguien si no tienen pruebas, como dice Giorgio". Rosa no leyó todas las declaraciones que se realizaron durante el proceso, pero confía en el accionar de su abogado el doctor Francisco Azcué, cuando le responde que "hay que esperar lo que dicen los jueces y no lo dicho por la defensa en los medios". En tanto, el próximo 2 de agosto en los Tribunales de Paraná, –dice Blanco mientras se aferra a una foto de Josefina– "voy a escuchar lo que dicen los jueces. Yo tengo fe de que no va a salir, la voy a pelear hasta el final, hasta que me lleve la vida". Rosa, no duda ni un instante cuando se le pregunta quién fue el asesino de Josefina: "Creo que Acuña es el culpable, y si la defensa tenía pruebas que demostraban lo contrario, ¿por qué recién ahora las presentan, a un año de su condena y a casi tres años del femicidio de Josefina?", cuestiona. "Ruego a Dios y a la Justicia para que no quede libre, porque sería volver a empezar, volver a pedir justicia, marchar y no descansar hasta que Josefina descanse en paz", finaliza.

Al respecto, Giorgio declaró a UNO que "la nulidad se argumentó en que hubo una valoración de pruebas caprichosa y arbitraria" y porque además "no se alcanzó la certeza" sobre la responsabilidad de Acuña en el hecho. "Como defensores oficiales estamos obligados a defender a los imputados en el caso de Acuña no había indicios que lo ubicara en tiempo y espacio. Hay 60 pruebas periciales sobre la ropa, el semen, ninguna dio positiva.