Condenado por llevar 85 kilos de cocaína en globos de piñata

El caso se inició el 21 de agosto del año pasado. Poco después de las 17, los policías que estaban en el puesto de control de ingreso a la provincia, el norte del Departamento La Paz, detuvieron la marcha de un auto Toyota Etios, Le pidieron la documentación al conductor y luego le solicitaron que abra el baúl para constatar la presencia del matafuego y otros elementos de seguridad vial. En ese momento, los uniformados notaron que los asientos traseros contaban con una reforma que no era original del vehículo y al intentar mirar la rueda de auxilio, no pudieron remover el piso del baúl. Esto llamó más aún la atención, por lo que solicitaron la presencia de los agentes Toxicología acompañados de la perra detectora de drogas “Lola”, la cual no tardó en marcar la zona del baúl.