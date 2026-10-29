Liga Profesional aprobó el formato de los torneos para la temporada 2027

La Liga Profesional continuará con Torneo Apertura y Clausura. Se eliminarán las zonas y los 30 participantes se enfrentarán entre si.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó el formato de los torneos que se disputarán en la temporada 2027. Continuará con la participación de 30 equipos. Al igual que en el año en curso se disputarán un Torneo Apertura y otro Clausura, pero será en un formato sin zonas. La nueva modalidad ofrecerá enfrentamientos todos contra todos.

Cada equipo jugará una vez contra los otros 29 y disputará una segunda fecha de clásicos, de modo que esos partidos se celebren una vez en cada estadio en 2027. El primer tramo incluirá las primeras 15 jornadas del fixture y los playoffs con los 16 mejores ubicados para definir al primer campeón (de enero a junio).

La actividad se retomará desde agosto con los restantes 15 enfrentamientos (el único que se repetirá es el clásico con localía invertida) y culminará en noviembre con el inicio de los playoffs. Importante: también habrá campeón de Tabla Anual.

Clasificación a la Copa Libertadores, Sudamericana y sistema de descensos

La clasificación a las copas internacionales no tendrá modificaciones. Si bien estaba previsto que el tercero de la Anual se clasificara a la Sudamericana 2028 y el noveno de la Anual disputará la Fase 2 de la Libertadores, esto no tendrá efecto por el momento.

Por otra parte, se mantendrán los dos descensos directos (uno vía promedios y otro por Tabla Anual), mientras en el ascenso surgió la posibilidad de que vuelvan a llevarse a cabo las Promociones entre clubes de distintas divisiones.