Uno Entre Rios | Ovación | Liga Profesional

Liga Profesional aprobó el formato de los torneos para la temporada 2027

La Liga Profesional continuará con Torneo Apertura y Clausura. Se eliminarán las zonas y los 30 participantes se enfrentarán entre si.

29 de octubre 2026 · 14:41hs
Liga Profesional aprobó el formato de los torneos para la temporada 2027

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó el formato de los torneos que se disputarán en la temporada 2027. Continuará con la participación de 30 equipos. Al igual que en el año en curso se disputarán un Torneo Apertura y otro Clausura, pero será en un formato sin zonas. La nueva modalidad ofrecerá enfrentamientos todos contra todos.

Como se disputará la temporada 2027 de la Liga Profesional

Cada equipo jugará una vez contra los otros 29 y disputará una segunda fecha de clásicos, de modo que esos partidos se celebren una vez en cada estadio en 2027. El primer tramo incluirá las primeras 15 jornadas del fixture y los playoffs con los 16 mejores ubicados para definir al primer campeón (de enero a junio).

La actividad se retomará desde agosto con los restantes 15 enfrentamientos (el único que se repetirá es el clásico con localía invertida) y culminará en noviembre con el inicio de los playoffs. Importante: también habrá campeón de Tabla Anual.

Clasificación a la Copa Libertadores, Sudamericana y sistema de descensos

La clasificación a las copas internacionales no tendrá modificaciones. Si bien estaba previsto que el tercero de la Anual se clasificara a la Sudamericana 2028 y el noveno de la Anual disputará la Fase 2 de la Libertadores, esto no tendrá efecto por el momento.

Por otra parte, se mantendrán los dos descensos directos (uno vía promedios y otro por Tabla Anual), mientras en el ascenso surgió la posibilidad de que vuelvan a llevarse a cabo las Promociones entre clubes de distintas divisiones.

Liga Profesional Copa Libertadores
Noticias relacionadas
El Superclásico se jugaría bajo lluvia.

Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

la liga provincial define los ultimos clasificados a los playoffs

La Liga Provincial define los últimos clasificados a los playoffs

messi y riquelme estaran presentes en la despedida de tevez

Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

apb: recreativo derroto a rowing y lidera el torneo clausura

APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki

Presentaron el Papamóvil que usará León XIV en Argentina

Presentaron el Papamóvil que usará León XIV en Argentina

Ultimo Momento
Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki

La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki

Presentaron el Papamóvil que usará León XIV en Argentina

Presentaron el Papamóvil que usará León XIV en Argentina

Se aprobó el nuevo formato de la Liga Profesional para el 2027

Se aprobó el nuevo formato de la Liga Profesional para el 2027

Murió Juan Marcelo, la voz de Juan y Juan que marcó una época en la música argentina

Murió Juan Marcelo, la voz de Juan y Juan que marcó una época en la música argentina

Policiales
Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Concordia: ARCA detectó 15 mil relojes inteligentes sospechados de ser falsificados

Quiero justicia por mi hija: el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

"Quiero justicia por mi hija": el testimonio de la madre de Micaela García en el juicio a Néstor Pavón

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Reclamo de cuidadoras domiciliarias: Hace tres meses que no cobramos

Reclamo de cuidadoras domiciliarias: "Hace tres meses que no cobramos"

Se puso en marcha un nuevo ciclo de ovitrampas en las escuelas

Se puso en marcha un nuevo ciclo de ovitrampas en las escuelas

Frigerio entregará la distinción El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi

Frigerio entregará la distinción El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

Paraná impulsa descuentos, ferias y rondas de negocios para fortalecer el comercio local

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

ER con Vos llegará este viernes al Club Peñarol de Paraná

Dejanos tu comentario