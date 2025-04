En diálogo con UNO y consultado sobre la marcha del Legajo 1082/2025, el abogado Martín Jauregui, querellante particular en la causa que investiga la agresión sufrida por Nilda Mabel Viollaz el 18 de marzo de 2025 explicó: "Luego de testimonios y demás elementos de pruebas colectados hasta el momento por el fiscal Perroud, se amplió la apertura de la causa precisando los hechos oportunamente denunciados y se encuadró provisoriamente a la misma en los delitos de lesiones graves, calificadas por ser cometidas por un miembro de las fuerzas de seguridad, en concurso ideal con abuso de autoridad. Se atribuye en calidad de autor material a Carlos Adolfo Meyer, quien deberá ser indagado como imputado los primeros días de mayo"

En relación al estado de salud de su defendida, Jauregui mencionó que Viollaz deberá ser intervenida quirúrgicamente una vez más, sin que exista posibilidad de recuperar la movilidad de la rodilla herida: "Es decir que el daño es irreversible y permanente". La situación tiene a la mujer postrada y sumida en una profunda depresión, según aportó.

El letrado exhortó al Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, a que tome medidas internas con el funcionario "que incluso cuenta en su haber con otras investigaciones por hechos anteriores que pronto serán elevados a juicio, así como lo han hecho recientemente en otros casos mucho menos graves que éste pasando a disponibilidad a efectivos , dado que su permanencia en la fuerza manejando armas y poder de policía lo convierten en un verdadero peligro para la población civil, y a quienes lo protejan o mantengan en responsables de lo que pudiera pasar".

acolón, abuso padrastro suicidio pueblada.jpg Colón: imputaron y citaron a indagatoria al policía que hirió a una mujer en una pueblada Foto gentileza Pato Becerra

Los mensajes de chat

El caso de Agustina Valdéz, la chica de 16 años que se quitó la vida luego de ser abusada por su padrastro, salió a la luz cuando se dieron a conocer los chats que tuvo la joven con una amiga. Todo fue antes de tomar la drástica decisión. “A mí el novio de mi me hizo muy mal, me violó y me obligo acostarme con él, una y otra vez. Sobre todo cuando mi mamá se iba a trabajar y mis hermanos no estaban, la casa estaba sola y el aprovechaba”, relató, indefensa, la joven de 16 años.

pueblada Colón suicidio padrastro acusado abuso.jpg

Acto seguido, le volvió enviar otro mensaje a su amiga, con una alerta muy grande: "Mi vida ya no tiene sentido. Me quiero ir a una vida mejor. Quiero terminar con todo esto”, escribió Agustina. La amiga, incrédula, respondió, “¿A dónde?“, y la joven sentenció: ”Para arriba“.

Las conversaciones privadas se hicieron públicas y generaron la reacción social. El martes 18, tras conocerse los hechos y la muerte de Agustina, su padrastro tuvo que ser rescatado por la policía de la feroz golpiza que le propinaron los vecinos de la zona. Los vecinos, indignados, incendiaron el auto del acusado y lo golpearon hasta que la policía intervino. Fue en ese contexto, que la denunciante, Mabel Viollaz, recibió un disparo de goma en la parte de atrás de la rodilla por parte del efectivo policial denunciado formalmente ante la Unidad Fiscal. La misma le perforó una arteria.