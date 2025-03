Pueblada en Colón: mujer denuncia que un policía la hirió y puso en riesgo su vida

En diálogo con UNO, el abogado Martin Jauregui confirmó: "Acabamos de presentar una denuncia formal en la Unidad Fiscal de Colón suscripta de puño y letra por la víctima, quien narra circunstancial y detalladamente una agresión injustificada y armada por un policía en ejercicio de sus funciones, a quien identifica y conoce. Mi clienta manifiesta que el mismo le provoca una herida grave con un arma reglamentaria y que durante cuatro horas, que es lo que duró la cirugía, estuvo en peligro su vida. Lograron salvarla, pero aún no se saben las secuelas que podrían haber causado las heridas. Es una situación grave, que se suma a una escalada de violencia que se viene evidenciando en el ejercicio de funciones de policías de Entre Ríos. Me parece que está quedando evidenciado y amerita un tratamiento particular este efectivo que además, ya cuenta con otras denuncias en la jurisdicción de Colón y estamos abocados a seguir esta causa hasta las consecuencias que correspondan", dijo y agregó: "Nos reservamos la acción de la querella y vamos a ir obviamente contra el Estado por la reclamación por los daños y perjuicios en un contencioso administrativo; una vez que acreditemos la materialidad del hecho, la autoría y la relación causal que es lo que estamos trabajando en este momento".

Los mensajes de chat

El caso de Agustina Valdéz, la chica de 16 años que se quitó la vida luego de ser abusada por su padrastro, salió a la luz cuando se dieron a conocer los chats que tuvo la joven con una amiga. Todo fue antes de tomar la drástica decisión. “A mi el novio de mi me hizo muy mal, me violó y me obligo acostarme con él, una y otra vez. Sobre todo cuando mi mamá se iba a trabajar y mis hermanos no estaban, la casa estaba sola y el aprovechaba”, relató, indefensa, la joven de 16 años.

Acto seguido, le volvió enviar otro mensaje a su amiga, con una alerta muy grande:“Mi vida ya no tiene sentido. Me quiero ir a una vida mejor. Quiero terminar con todo esto”, escribió Agustina. La amiga, incrédula, respondió, “¿A dónde?“, y la joven sentenció:”Para arriba“.

acolón, abuso padrastro suicidio pueblada.jpg Foto gentileza Pato Becerra

Las conversaciones privadas se hicieron públicas y generaron la reacción social. El martes 18, tras conocerse los hechos y la muerte de Agustina, su padrastro tuvo que ser rescatado por la policía de la feroz golpiza que le propinaron los vecinos de la zona. Los vecinos, indignados, incendiaron el auto del acusado y lo golpearon hasta que la policía intervino. Fue en ese contexto, que la denunciante recibió un disparo de goma en la parte de atrás de la rodilla por parte del efectivo policial denunciado formalmente ante la Unidad Fiscal. La misma le perforó una arteria.

Barrios, con prisión preventiva

Personal policial trasladó el viernes a Claudio Barrios hacia el edificio de Tribunales, ubicado en la intersección de calles 12 de Abril y Sarmiento de Colón, en el marco de una audiencia judicial, en la cual se resolvió su situación legal. El ahora imputado había sido trasladado y alojado en la Jefatura Departamental el pasado martes 18. Tras la audiencia, la autoridad judicial dispuso que el hombre cumpla prisión preventiva por el término de 60 días en una unidad del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia y sujeto a las diligencias judiciales correspondientes.