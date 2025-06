Choque de tránsito terminó con excombatiente de Malvinas detenido

Colisión Calle Chile Camioneta combatiente de Malvinas comerciante Paraná 2.jpg

"Sentí el trompazo del auto, voy y el tipo ya se estaba yendo. E auto está todo rayado. Cuando lo frené empezó a insultarme. Evidentemente es un hombre que no está bien. No debería estar manejando. Nos insultó a todos. Recién quiso chocar al Policía que se puso delante de la camioneta cuando se quiso ir. No me quería dar la documentación. Tuvo un arrebato de violencia", indicó la mujer.

El hombre se defendió: "Le toqué el auto a la señora con mi patente que está doblada. Hizo un lío la señora. Sugirió que yo le gritaba y llamó a la Policía. Llegaron tres motos y otro auto vino a taparme", dijo a UNO.

Carlos Humberto Paoloni excombatiente de Malvinas.mp4

El veterano se identificó como Carlos Humberto Paoloni, quien hizo "el último vuelo del Hércules en la Fuerza Aérea", según sus palabras.

Al cabo de un rato, el hombre estacionó nuevamente el vehículo para desobstruir el paso, ya que se había formado una cola de autos en el lugar. Luego llegó personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná para completar el trámite de Colisiones.

Las actuaciones terminaron con el veterano detenido por intento de atropello al efectivo policial y su camioneta secuestrada.

La comerciante y una cuidacoches que trabaja en la cuadra se trasladaron a la comisaría primera a radicar sendas denuncias por insultos y amenazas.