Caso Valentín Godoy: nuevo revés judicial para los médicos acusados de mala praxis

Cabe recordar que, aunque la Fiscalía archivó en dos ocasiones la causa por falta de pruebas, el 5 de mayo de 2022 la querella logró que se convirtiera en una acusación privada, lo que permite seguir adelante con la investigación judicial.

La imputación de la querella sostiene que "estando a su cuidado y atención médica el niño Alexis Valentín Godoy, mantuvieron determinada medicación teniendo en cuenta la capacidad de modificarla, lo cual era inadecuado para el cuadro clínico del paciente, incumpliendo la obligación de cuidado, atención y de medio, que les es exigible por su labor (esto hacia todos los profesionales que están acusados), encuadrando la conducta de los mismos en la figura penal del artículo 84 del Código Penal calificado como homicidio culposo".

La acusación pesa sobre los cirujanos Octavio Gómez Núñez, Néstor Beret (defendidos por Leopoldo Lambruschini); la doctora Glenda Franco (defendida por Iván Vernengo y Damián Petenatti) y Daniela Tista (defendida por Miguel Ángel Cullen).

El devenir judicial de la causa

El 20 de septiembre se llevó a cabo una audiencia ante el juez de Garantías de Paraná N° 5, Elvio Garzón, donde los abogados defensores Leopoldo Lambruschini, Miguel Ángel Cullen y Damián Petenatti pidieron el sobreseimiento de los profesionales que representan por inexistencia de delito, estipulado en el artículo 397 inciso 2 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. Fundamentaron que la acción penal autónomamente ejercitada por la querella no podía continuar atento a la "evidente irrelevancia jurídico penal" y por "atipicidad de la conducta atribuida".

En aquella audiencia los defensores también destacaron que hay dos pericias, una realizada a nivel provincial y otra por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que respaldan la actuación de los médicos, afirmando que actuaron conforme a la buena práctica médica, es decir, de acuerdo con las normas establecidas de la profesión.

Sin embargo, días después, el 18 de octubre, el juez dio a conocer su resolución denegando el sobreseimiento. "Luego de analizar las posturas de las partes debo decir que no encuentro mérito para dictar en esta instancia el sobreseimiento de los encartados, que se basa en prieta síntesis en la supuesta atipicidad de la conducta de los defendidos por las razones a las que los celosos defensores han hecho referencia. Y como dije, en modo alguno puedo arribar el estado de certeza negativa requerida para dictar el sobreseimiento de las personas acusadas, resultado su dictado en esta etapa por lo demás, prematuro", sostuvo Garzón.

Dos nuevas resoluciones

La resolución de Garzón fue apelada por los defensores, quienes acudieron con un recurso de apelación ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 5 Gervasio Labriola. En esta instancia, los médicos volvieron a obtener un revés: el 28 de octubre magistrado entendió que no se configuró la procedencia de apelación "pues los recurrentes apelaron el auto que dispuso no hacer lugar al pedido de sobreseimiento interesado por las Defensas de los imputados y dicho auto ha sido declarado expresamente irrecurrible en función de lo previsto en la norma del artículo 399 del Código Procesal Penal de Entre Ríos que consagra la irrecurribilidad de la denegatoria del sobreseimiento interesado".

Luego, se refirió a la decisión del juez Garzón: "El Juez de Garantías ha brindado detalladamente los motivos bajo los cuales rechazó el pedido de sobreseimiento el que -como claramente y con acierto sostuvo- requiere de la verificación de 'certeza negativa' exigida para su dictado, cuestión ausente en el caso de marras, aún cuando se haya planteado la atipicidad de la conducta, pues como ya referí el eje de la controversia radica en la existencia o no de una norma de conducta que impusiera a los imputados el deber de actuar de determinada manera, y las posturas contrapuestas se basan en los distintos resultados a los que arribaran los informes y pericias elaboradas por profesionales de la ciencia médica, las que eventualmente serán incorporadas a través del testimonio de quienes las realizaron y confrontadas con las restantes constancias de la causa para arribar el juzgador a una conclusión en uno u otro sentido. En efecto, los planteos defensistas han obtenido una respuesta jurisdiccional suficiente y motivada".

Los defensores presentaron un recurso para ir a la Cámara de Casación Penal de Paraná, pero el 6 de noviembre el juez Labriola lo declaró inadmisible y mal concedido. "Los recursos de casación presentados se reiteran una vez más los mismos agravios que en instancias anteriores ya fueron suficientemente tratados y respondidos, alegando como causal habilitante del recurso un gravamen irreparable y una arbitrariedad que no han sido demostrados, por lo que no sería factible continuar habilitando nuevas revisiones si los recurrentes no fundamentan suficientemente por qué las decisiones anteriores sobre el punto que plantean, serían incorrectas", explicó el magistrado, según registró UNO.

"Al respecto, debe tenerse especialmente en cuenta que las posibilidades recursivas están suficientemente regladas en el código de procedimientos, por lo que en estas circunstancias la pretensión de los recurrentes resulta palmariamente inadmisible e improcedente. Insisto, los recurrentes no logran explicar, tampoco en esta nueva instancia, de qué manera la decisión impugnada les ocasiona un 'gravamen irreparable' –sustancial o procesal- para sus asistidos", finalizó.

A pesar de esta resolución que permite que la causa siga su camino hacia un eventual juicio oral y público, se prevé que los defensores insistan en instancias superiores con el pedido de sobreseimiento y cierre de la causa.