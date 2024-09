Caso Valentín Godoy: volvieron a pedir el archivo de la causa

Las defensas argumentaron que no se presentó un caso de mala praxis, señalando que no existe la sospecha necesaria para continuar con la investigación. Además, cuestionaron la modificación de la apertura de la causa y solicitaron el archivo del caso.

Mala praxis médicos hospital San Roque.jpg Foto de archivo.

Asimismo, criticaron al querellante autónomo por no haber definido claramente los roles y responsabilidades de los seis médicos involucrados, quienes cuentan con especialidades y funciones distintas, y actúan de acuerdo a un protocolo específico del hospital San Roque.

En diálogo con UNO, el abogado Gerardo Gerard señaló que el juez que entiende en la causa aún no tomó una decisión sobre los planteos expuestos. "El juez Garzón dispuso un cuarto intermedio para resolver, pero no dispuso fecha porque los jueces de Garantía no disponen fecha, sino que es la Oficina de Gestión de Audiencias quien lo hace", explicó.

"El planteo lo hizo la defensa. Lo que dije es que no le hagan lugar al planteo. Ellos afirman que no hubo delito. Lo que yo digo es que no podemos discutir eso acá, para eso hagamos el juicio y podemos ver si hay o no hay delito", completó.

El caso

san roque.jpg UNO/Juan Ignacio Pereira.

Valentín falleció por un cuadro de apéndice gangrenosa entre el 24 de marzo de 2022 y el 5 de abril del mismo año en el nosocomio capitalino. Su familia, quienes hoy estuvieron en la audiencia, buscan entender qué sucedió con su hijo.

Cabe recordar que la familia logró que se transformara la acción de pública a privada, ya que la Fiscalía había decidido archivarla por falta de evidencias. Según el Ministerio Público Fiscal, un informe forense concluyó que no hubo un mal actuar por parte del personal médico, y por ello la fiscal Melisa Saint Paul cerró el caso. No obstante, la investigación siguió con el impulso del la querella.

"Valentín era un chico saludable que fue trasladado desde el Carillo y fue intervenido en cinco ocasiones, pero terminó muriendo en un hospital público de referencia de la provincia. Hay una demanda social para aclarar lo sucedido", dijo en febrero de este año el letrado de la familia.

El querellante autónomo sostiene que los médicos omitieron cambiar la medicación que se le prescribió al chico, lo que le habría costado la vida. Y que se trataba de un cuadro abordable si no se dejaba pasar el tiempo y se cambiaba la medicación. En tanto, los defensores de los médicos se apoyan en una pericia forense que dictaminó que "no había ningún tipo de mala praxis médica".