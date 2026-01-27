Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

La actividad judicial en Entre Ríos se reactivará el próximo 2 de febrero, marcando el fin de la feria judicial que se produce dos veces al año, en febrero y julio. Durante estos periodos, los tribunales suspenden la mayoría de los plazos procesales, aunque se habilitan excepciones para casos urgentes, tal como explicó Silvana Zufiaurre, abogada especialista en Derecho de Familia .

“La feria judicial es un periodo para descansar la cabeza, más en cuestiones de familia. La gente siempre busca la respuesta inmediata”, señaló la letrada en diálogo con el programa La Mañana de La Red 88.7 , destacando que la atención se limita a reclamos que revistan carácter urgente, como cuestiones de salud, alimentos o medidas cautelares de protección de personas. “Si quieres iniciar un divorcio, hay que esperar a febrero. No se le da un curso normal. La feria se puede levantar por un escrito que el juez analiza y determina si hay razones graves o urgentes”, añadió.

Consultas más frecuentes

Entre las consultas más frecuentes durante la feria, Zufiaurre mencionó los permisos de vacaciones para los menores y los regímenes de comunicación familiar. “Si bien se podría pedir una autorización judicial, hay que argumentarlo bien. Recomiendo prever las vacaciones un mes antes de diciembre”, indicó. También alertó sobre las interrupciones en los regímenes de comunicación, que generan situaciones de conflicto entre progenitores, y los retrasos en el pago de la cuota alimentaria directa, que recién pueden solucionarse con el reinicio de los plazos en febrero.

La especialista hizo hincapié en la importancia de la documentación para los viajes de los menores. “Para viajes dentro del país no hay problemas, pero siempre es recomendable contar con un papel de autorización si viajan con uno de los progenitores. Para salidas al exterior, como Uruguay o Brasil que son los viajes más comunes, es aconsejable un poder notarial que permita viajar con cualquiera de los progenitores. La única caducidad de este documento ocurre si alguna de las partes solicita su revocación”, explicó.

Derecho de familia

Funcionamiento de los juzgados de Familia

En cuanto al funcionamiento de los Juzgados de Familia de Paraná, Zufiaurre recordó que actualmente existen cinco juzgados, cada uno con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y asistentes sociales. “A mayor demanda, se fueron aumentando los juzgados. Algunos pueden funcionar muy bien y otros más o menos. Hay algunos juzgados que sucede que las juezas titulares van a otra jurisdicción, y se tiene que rearmar el equipo. Es lo que sucede muchas veces con jueces suplentes que empiezan de cero. Además, cuando una jueza pasa a Cámara, debe apartarse porque no pueden resolver sobre sus propios casos, lo que también ralentiza las resoluciones”, señaló.

Zufiaurre aconsejó a la población planificar con anticipación y mantener la comunicación con los progenitores para evitar conflictos durante la feria judicial, recordando que “la prevención y la organización son clave para que los procesos familiares se desarrollen sin contratiempos”.