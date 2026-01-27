Uno Entre Rios | La Provincia | feria judicial

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

La abogada Silvana Zufiaurre recomienda planificar vacaciones, regímenes de comunicación y viajes de menores con anticipación, antes de la feria judicial

27 de enero 2026 · 11:37hs
La abogada Silvana Zufiaurre recomienda planificar vacaciones

La abogada Silvana Zufiaurre recomienda planificar vacaciones, regímenes de comunicación y viajes de menores con anticipación, antes de la feria judicial
Silvana Zufiaurre

Silvana Zufiaurre, abogada especialista en Derecho de Familia.

La actividad judicial en Entre Ríos se reactivará el próximo 2 de febrero, marcando el fin de la feria judicial que se produce dos veces al año, en febrero y julio. Durante estos periodos, los tribunales suspenden la mayoría de los plazos procesales, aunque se habilitan excepciones para casos urgentes, tal como explicó Silvana Zufiaurre, abogada especialista en Derecho de Familia.

“La feria judicial es un periodo para descansar la cabeza, más en cuestiones de familia. La gente siempre busca la respuesta inmediata”, señaló la letrada en diálogo con el programa La Mañana de La Red 88.7, destacando que la atención se limita a reclamos que revistan carácter urgente, como cuestiones de salud, alimentos o medidas cautelares de protección de personas. “Si quieres iniciar un divorcio, hay que esperar a febrero. No se le da un curso normal. La feria se puede levantar por un escrito que el juez analiza y determina si hay razones graves o urgentes”, añadió.

se inicia este sabado el cronograma de pagos a la administracion publica 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Silvina Zuffiaurre justicia
Silvana Zufiaurre, abogada especialista en Derecho de Familia.

Silvana Zufiaurre, abogada especialista en Derecho de Familia.

Consultas más frecuentes

Entre las consultas más frecuentes durante la feria, Zufiaurre mencionó los permisos de vacaciones para los menores y los regímenes de comunicación familiar. “Si bien se podría pedir una autorización judicial, hay que argumentarlo bien. Recomiendo prever las vacaciones un mes antes de diciembre”, indicó. También alertó sobre las interrupciones en los regímenes de comunicación, que generan situaciones de conflicto entre progenitores, y los retrasos en el pago de la cuota alimentaria directa, que recién pueden solucionarse con el reinicio de los plazos en febrero.

Escuchá la entrevista completa

SILVANA ZUFIAURRRE

La especialista hizo hincapié en la importancia de la documentación para los viajes de los menores. “Para viajes dentro del país no hay problemas, pero siempre es recomendable contar con un papel de autorización si viajan con uno de los progenitores. Para salidas al exterior, como Uruguay o Brasil que son los viajes más comunes, es aconsejable un poder notarial que permita viajar con cualquiera de los progenitores. La única caducidad de este documento ocurre si alguna de las partes solicita su revocación”, explicó.

Derecho de familia

Funcionamiento de los juzgados de Familia

En cuanto al funcionamiento de los Juzgados de Familia de Paraná, Zufiaurre recordó que actualmente existen cinco juzgados, cada uno con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y asistentes sociales. “A mayor demanda, se fueron aumentando los juzgados. Algunos pueden funcionar muy bien y otros más o menos. Hay algunos juzgados que sucede que las juezas titulares van a otra jurisdicción, y se tiene que rearmar el equipo. Es lo que sucede muchas veces con jueces suplentes que empiezan de cero. Además, cuando una jueza pasa a Cámara, debe apartarse porque no pueden resolver sobre sus propios casos, lo que también ralentiza las resoluciones”, señaló.

Zufiaurre aconsejó a la población planificar con anticipación y mantener la comunicación con los progenitores para evitar conflictos durante la feria judicial, recordando que “la prevención y la organización son clave para que los procesos familiares se desarrollen sin contratiempos”.

feria judicial derecho de familia Entre Ríos abogada
Noticias relacionadas
entre rios: oficializaron la organizacion ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN mantiene alertas naranja y amarillo por altas temperaturas para la región, incluida la provincia de Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Fin de semana con récord de asistencia a las playas uruguayenses

Fin de semana con récord de asistencia a las playas uruguayenses

nestor roncaglia defendio el operativo en el puerto de concepcion del uruguay y confirmo seis detenciones

Néstor Roncaglia defendió el operativo en el puerto de Concepción del Uruguay y confirmó seis detenciones

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Ultimo Momento
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Policiales
Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Ovación
Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

La provincia
Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Dejanos tu comentario