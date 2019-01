Arrestan a policías que se entretienen con el celular en los puestos de seguridad

Se hizo saber a UNO que desde la Dirección de Operaciones y Seguridad se firmaron en las últimas horas varias resoluciones con notificaciones de arrestos administrativos a policías de Paraná y otras departamentales, como tambien de Seguridad Bancaria, 911 y otras áreas de trabajo en las calles.





"Por día son entre tres a cuatro policías que se les llama la atención y si luego recaen en el problema, se los sanciona con días de arresto administrativo que son medidas disciplinarias que se trasladan a la foja de servicios", indicó una autoridad de la Jefatura Central.





"El tema es que en el año 2018 hubo una serie de observaciones y recomendaciones a todo el personal, sobre todo lo vinculado con el uso del celular en los puestos de trabajo, donde se apreciaba que había como una actitud plácida a usar algo que no está autorizado, a no ser que sea por una urgencia o necesidad extrema", se resaltó para añadir: "Sabemos que puede ser un vicio, como en el resto de la sociedad, pero luego de las advertencias, no se puede permitir esta práctica porque está en juego la prestación del servicio de seguridad pública".





Se hizo notar que llegaron quejas o reclamos de civiles dando cuenta de la utilización de celulares por parte de policías en sus puestos de guardias en bancos, entidades crediticias, en móviles policiales e incluso en operativos rutinarios. "Ante esto se decidió poner un límite y disponer a las personas que son sancionadas y realizan su descargo correspondiente, la aplicación de la falta leve con arresto administrativo de 10 días".





Velocidades inapropiadas





Otro punto que mereció la advertencia y luego la sanción disciplinaria, fue la conducción inapropiada de las patrullas en la ciudad. "Recorrer la cuadrícula correspondiente al alta velocidad, sin necesidad, merece el llamado de atención severo porque se ponen en riesgo los uniformados y a terceros", se hizo saber desde la Jefatura.









La idea de las autoridades policiales no es ser severo o extremo, sino que no se profundicen hábitos que son observados por la sociedad y provocan innecesarios comentarios o críticas. "La prestación del servicio de seguridad no es una acción simple, sino que debe contar con la máxima atención, concentración y disposición de prevenir o atacar el delito", se referenció finalmente.

Comenzó el año 2019 y tras varias advertencias, la Jefatura de Policía de provincia notificó que se terminó el tiempo de tolerancia para los uniformados que son encontrados en servicio usando de modo indiscriminado el celular. De esta manera, comenzaron a ejecutar en esta jornada los arrestos administrativos al personal sancionado.