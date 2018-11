Apareció en Rosario Rómula Arrúa

Rómula Arrúa, la mujer de 65 años que faltaba de su hogar del barrio San Agustín de Paraná desde el 25 de octubre, apareció sana y salva en Rosario.





Personal de la División Trata de Personas de Entre Ríos dio con el paradero de la mujer que había sido vista en la terminal de Paraná, y quien manifestó a los uniformados haberse ido por propia voluntad, a partir de problemas familiares.





Ahora, por el protocolo de actuación en estos casos, debe se revisada por un médico forense para que se constate su estado de salud y luego debe comparecer ante la fiscal Sandra Terreno, ante quien recayó la denuncia por averiguación de paradero hecha por la familia, para que la funcionaria se notifique de los motivos de la decisión.



En estos nueve días en los que estuvo desaparecida, la policía evaluó las cámaras de seguridad de la zona céntrica y de la Terminal para determinar Arrúa si había abordado algún colectivo interurbano. También se intentó hablar con las personas que compartieron el ómnibus de la línea 9 que utilizó Rómula para llegar a la zona céntrica, dato que surgió de la tarjeta SUBE.

Al momento de conocerse el paradero de la mujer, los investigadores aguardan datos de los cruces de telefónicos para establecer las últimas comunicaciones de la mujer.









"La situación para la familia es desesperante porque era una mujer que no tenía ningún problema psiquiátrico, ni depresivo ni familiar", había asegurado el abogado del marido, Guillermo Mulet, a radio De la Plaza. "El celular está apagado, no hay forma de comunicarse, no ha retirado ningún dinero a través de los cajeros del banco y no hay ningún dato de Rómula Arrúa desde la última vez que la vio el marido, que ya fue investigado por las autoridades policiales en función de la desaparición y se constató que no tenía nada que ver", agregó el letrado.





Trabajó en el caso Investigaciones, la División Homicidios y Trata de Personas, comisaría novena, División Minoridad y Violencia Familiar.