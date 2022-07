Airaldi fue imputado por portación de armas y detenido por 60 días

Detención de Airaldi: encontraron un chaleco antibalas robado a la policía

UNO dialogó con el abogado defensor de Airaldi, el rosarino Fausto Yrure dio detalles de la audiencia celebrada en el juzgado de Silvina Castelli. Allí el fiscal notificó que el empresario agropecuario de Diamante, había sido localizado en su camioneta con dos armas de fuego, munición y pequeñas cantidades de estupefacientes, pero que avanzaría con la acusación por el delito de Portación de armas, y no con la vinculación por la violación de la ley de estupefacientes, ya que lo encontrado a una de las jóvenes, no constituía delito.

Entendió que por la inseguridad que se vive en Rosario era necesario, imponer una prisión preventiva severa que podría llegar al término de ley, es decir dos años de alojamiento en un penal del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe.

leonardo-airaldi.jpg

Se aclaró que Airaldi dio sus explicaciones, notificando a las autoridades de la justicia Rosarina, que él junto a dos amigas de Diamante, fueron a la cuna de la Bandera a asistir a una fiesta electrónica, y previo a pasar por un boliche.

Un rato antes, siempre partiendo del relato de Airaldi, compró un arma en una armería y munición. Por tener documentación para la portación, pudo avanzar con la operación.

La fiscalía entendió que, si bien había datos que podrían llegar a descomprimir su situación judicial, consideró oportuno en este estado de la causa, disponer la preventiva en un alojamiento en un pabellón de una unidad, sin compartir contacto con condenados.

La defensa reclamó la morigeración de la medida, incluso propuso una fianza de 2.000.000 de pesos, pero la jueza decidió llegar a un punto intermedio de los alegatos. Opinó que dos años de preventiva, era un exceso, y validó 60 días de preventiva, dejando a las partes solucionar con medios alternativos el conflicto penal.

Según confirmó Yrure, "a Airaldi solo se le imputó el tema de las armas, que será aclarado en un tiempo prudencial. Todo lo demás, que se dijo de vínculos con el mundo narco, con políticos nacionales o situaciones delictivas con distintas cuestiones, no fueron notificadas ni por la justicia federal de Rosario, como por la justicia provincial".

"Entendemos que el delito a investigar, sería excarcelable en cualquier otra provincia, pero como en Rosario hay una situación muy compleja con la seguridad, es que hay un endurecimiento de las medidas que toman los magistrados. Frente a esto, vamos a dialogar con la fiscalía, es es altamente probable que se acorte la estadía como detenido, y al no tener antecedentes policiales y judiciales, es que vamos a tratar de llegar a una medida alternativa para solucionar el conflicto penal", resaltó el abogado defensor.

Además hizo saber que las dos jóvenes que estaban en la camioneta, y que fueron vinculadas a esta causa, recuperaron la libertad con restricciones. "Lo mismo también ocurrió con el muchacho de Rosario, un peluquero reconocido que corta el pelo a planteles profesionales del fútbol, y al mismo Airaldi", explicó, para destacar: "El rosarino dio su información, aclaró que fue invitado a tomar unos tragos y jugar al pool, y por eso estaba en la camioneta cuando fue detenido por Gendarmería".

A criterio del letrado, "en pocos días más se va a aclarar todo. Se aportarán las entradas a la fiesta electrónica, como las facturas y testimonios del armero que vendió el arma y la munición y que realizó la operación comercial, tal cual marca la ley".

"Lamentablemente el diamantino, sufrió un severo ataque por temas que nada tenían que ver con lo sucedido en el operativo de Gendarmería. No había cargamento de drogas, no había contacto con narcos, no había nada con el mundo ilegal, ni con políticos, solo era una noche de diversión de los diamantinos que terminaron en medio de un procedimiento de la fuerza nacional", sentenció Yrure.

Además UNO, pudo dialogar con los integrantes de la Defensoría Pública de la Justicia Rosarina, quiénes no ocultaron su satisfacción por lo dispuesto por la jueza, ya que las dos jóvenes y el peluquero que asistieron, recuperaron rápidamente la libertad.

Finalmente el abogado defensor, entendió que la causa judicial que se abrió por la localización en la casa de Airaldi en Diamante, de un chaleco antibalas, será tramitada en la justicia de la ciudad Blanca.