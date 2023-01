Accidente fatal cerca de Paraná: murió un hombre atropellado por camioneta

César Reding , jefe de la Comisaría de San Benito, dialogó con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná) y explicó la sucesión de hechos que finalizaron en la muerte de un hombre, cuya identidad aún no se confirmó.

accidente fatal 1.jpg

"Aproximadamente a las 5:20 nos comisionan desde el 911 a la Ruta 18, kilómetro 19, donde ocurrió un accidente de tránsito. Llegado al lugar, se constata que una camioneta Toyota Hilux, que circulaba hacia Villaguay conducida por un joven de 18 años, colisionó a una persona que caminaba por el lugar. De acuerdo a las pericias, iba caminando en el mismo sentido que el vehículo", relató el efectivo.

El fiscal Delitos Complejos, Juan Malvasio, dispuso que se de intervención a personal de Accidentología Vial, el conductor del rodado de 18 años sea aprehendido hasta que se determine la causa y se le realice extracción de sangre y de orina. El joven se encuentra alojado en la Alcaidía de Tribunales. En tanto la camioneta quedó secuestrada y el cuerpo trasladado a la Morgue de Oro Verde.

Al ser consultado por el gran nivel de accidentes ocurridos en esta zona, el jefe de la Comisaría explicó que "los vecinos de la zona utilizan la autovía como lugar para hacer ejercicio, como andar en bicicleta o caminar y se les aconseja que no utilicen esa parte con estos fines". Asimismo, confirmó que se reciben llamadas por picadas en la autovía, que no está finalizada, "pero cuando se llega al lugar, no se constata nada".

Autovia 18 1.jpg

Este no es el primer accidente que sucedió por estas causas, ya que el pasado martes 27 de diciembre un hombre terminó en la terapia intensiva del Hospital San Martín tras ser embestido por un auto cuando caminaba por la Autovía 18, en Sauce Montrull.

