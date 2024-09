Pobreza: más de la mitad del país no cubre las necesidades esenciales

El 52,9% de los argentinos no supera la línea de la pobreza , y el 18,1% es indigente, reveló hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por lo que la cantidad de argentinos pobres e indigentes aumentó un 11,2% y 6,2%, respectivamente, durante los primeros seis meses de gestión del presidente, Javier Milei.

Según el Indec, una familia promedio necesitó $349.073 para cubrir la canasta básica alimentaria, y $709.318 para no ser pobre. Sin embargo, el ingreso promedio por familia fue de $407.171, un 43% menos que lo que se necesitó para satisfacer las necesidades básicas.

El informe reveló que seis de cada 10 menores de 14 años (66,1%) y uno de cada dos adultos mayores de 30 años (48,6%) se encuentran bajo la línea de la pobreza. Lo mismo ocurre con el 60,7% de la población de entre 15 y 29 años.

¿Cómo se determina el índice de pobreza?

A partir de los ingresos de los hogares, se establece si las familias cuentan o no con ingresos suficientes (línea de indigencia) para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades nutricionales y proteicas, es decir, la canasta básica de alimentos (CBA). También permite considerar si un hogar puede satisfacer un conjunto de necesidades consideradas esenciales (canasta básica total -CBT-), que además de alimento incluye otros servicios y bienes básicos como vestimenta, transporte, educación o salud, entre otros.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el INDEC conjuntamente con las direcciones provinciales de estadística (DPE).

Salarios por debajo de las canastas básicas

En promedio, el ingreso total familiar aumentó un 87,8% durante los primeros meses de gestión de Milei. Sin embargo, las canastas vieron incrementos por un 115,3% (CBA) y 119,3% (CBT) respecto al semestre anterior.

En ese marco, el Indec determinó que más de 5.400.000 argentinos se encuentran en situación de indigencia, y el 13,6% de los hogares no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria, estimada en 349.073 pesos. Un aumento de 4,9% en los hogares y de 6,2% en las personas respecto al último semestre de 2023.

El análisis para el primer semestre del 2024 abarcó a unos 29,5 millones de argentinos y 10 millones de hogares. De ese total, unos 15.7 millones de personas y el 42,5% de las viviendas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, por lo que la pobreza se incrementó tanto en los hogares como en las personas, de 10,7% y 11,2%, respectivamente.

La indigencia aumenta desde enero del 2023, cuando pasó del 6,2 al 6,8% para el primer semestre de ese año. Lo mismo ocurre con quienes logran cubrir los costos de una canasta básica alimentaria pero no alcanzan a la canasta básica total: en el primer semestre del 2023, el 22,8% de las viviendas argentinas eran pobres.

Los números de Entre Ríos

En Entre Ríos, el índice se mide en la ciudad de Concordia y en la región "Gran Paraná" (la capital provincial junto a Sauce Montrull, Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda), y ambos territorios forman parte de la región "Pampeana".

La canasta básica alimentaria -o la línea de indigencia- en la región Pampeana fue de $125.810 en junio pasado. En tanto, la canasta básica total -o línea de pobreza- se ubicó en $279.298 ese mismo mes. Teniendo en cuenta esos datos, el 49,9% de las personas son pobres y el 15,9% indigentes en esa área geográfica.

El promedio regional se ubicó por encima de los registros en el Gran Paraná (133.987 -46,7%- y 33.614 personas -11,7%-, respectivamente), pero en Concordia, la situación empeora: el 65,8% de los son pobres (108.890 personas), mientras que el 26,4% son indigentes (43.613).

En la ciudad sobre la costa de río Uruguay, la pobreza aumentó un 9,6% en los seis primeros meses de la gestión libertaria; en tanto que en Paraná se incrementó un 10,4% en ese mismo período. Además, el Gobierno de Milei no sólo no supo disminuir la indigencia en Entre Ríos, sino que también aumentó: un 9,8% en Concordia y 2,2% en el Gran Paraná.

Con una tasa de empleo del 38,4%, los ingresos promedios por persona en Concordia fueron de $182.772. En el Gran Paraná, el monto llega a los 258.785 pesos.

Adorni apuntó a gestiones anteriores

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el dato reflejará “la cruda realidad que está atravesando la sociedad argentina” y señaló que el resultado es producto de las "políticas económicas del kirchnerismo".

En sintonía con las predicciones del ministerio de Capital Humano, el vocero pidió “ver la película completa”, y afirmó que “para evitar una situación de hiperinflación, se llevó adelante un plan para pulverizar la inflación y se logró de bajar del 25, 5% al 4% actual”. Ambas cifras, durante la gestión actual.

“La última hiperinflación del ‘89 - ’90 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín llevó a la pobreza del 20% al 47% de mayo a octubre, por supuesto derivando en una catástrofe económica y social. Hoy la situación es radicalmente distinta, los supermercados ya no remarcan los precios todas las semanas, los intermediarios ya no se quedan con la plata de los que reciben planes y los necesitan, y el gobierno no niega la realidad sino que la enfrenta y la trabaja", narró.

Por último, propuso “terminar con la retórica de los hipócritas que cuando gobiernan ellos encuentran mil y una excusas para no cumplir con lo que prometen”, y defendió el "proceso de sinceramiento tarifario".