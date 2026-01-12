Uno Entre Rios | Ovación | Xabi Alonso

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso fue cesado en el cargo de director técnico del conjunto Merengue tras perder la Supercopa de España ante Barcelona.

12 de enero 2026 · 16:00hs
Xabi Alonso había llegado para reemplazar a Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso había llegado para reemplazar a Carlo Ancelotti.

El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder 3-2 la final de la Supercopa de España este domingo ante el Barcelona en Arabia Saudita. El club anunció este lunes la desvinculación del ex director técnico del Bayer Leverkusen de Alemania y se comunicó que fue “de mutuo acuerdo”.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa” expresó la institución de la capital española.

Díaz Acosta quedó afuera del Australian Open.

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Sportivo San Salvador es el segundo equipo entrerriano que anunció la renuncia de su plaza. 

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Además, el Real Madrid le “agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

El nuevo entrenador del Real Madrid

Ante esta salida de mutuo acuerdo entre la dirigencia y Alonso, el que tomará las riendas del primer equipo será Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid Castilla.

Sorpresivamente, el ex defensor de la selección de España no tendrá una gestión interina y dirigirá al primer equipo de manera definitiva.

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025” comunicó el club español.

El ciclo de Alonso en Real Madrid inició el 1 de junio del año pasado y duró tan solo siete meses y cinco dias, donde dirigió 34 partidos de los cuales ganó 24, empató 4 y perdió 6 pero nunca terminó de convencer al público del Merengue.

En LaLiga de España, el equipo madrileño está segundo a cuatro puntos del líder Barcelona y, en la UEFA Champions League, se ubica en el séptimo lugar con 12 puntos, a seis del líder Arsenal de Inglaterra y a falta de dos fechas para el final de la fase de liga.

Xabi Alonso Real Madrid Barcelona Supercopa
