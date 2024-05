Wenceslao Mansilla quiere que la octava sea la vencida

Para eso deberá superar a un fuerte y joven rival, que si bien lleva apenas cinco presentaciones como profesional cuenta con una vasta trayectoria como amateur, etapa en la que realizó 67 presentaciones y tuvo como logro más destacado el tercer puesto en el Mundial de Uzbekistán en 2023.

Fendero, de 24 años, debutó como profesional en septiembre de 2023 y ha ganado sus cinco presentaciones en el campo rentado, cuatro de ellas por nocaut.

El pupilo de Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep de Santa Fe ya se encuentra en Canadá a la espera del pesaje.

Wenceslao Mansilla habló de esta pelea

mansilla en canada.jpg Wenceslao Mansilla ya se encuentra en Shawinigan, donde se realizará su combate.

Antes de viajar el líder del Team Peligro habló con UNO y contó sus sensaciones de cara a este compromiso.

—Sumás a Canadá a la lista de países a los que llegaste gracias a tu carrera. ¿Cómo se dio esta oportunidad?

—Podré agregar una nueva banderita a mi lista. Me hicieron la propuesta hace aproximadamente un mes y, en principio, no la iba a tomar porque tenía casi cerrada la pelea en Córdoba, la cual se cayó porque mi rival tenía dengue. Como todavía estaba latente esta posibilidad y al no tener otra alternativa en el corto plazo, junto con Nacho, mi entrenador, decidimos aceptar la propuesta.

—Justo te estabas preparando para otro compromiso. Digamos que llegás bien entrenado.

—Sí, tal cual. Más allá de que suelo mantenerme bien con los entrenamientos, no es lo mismo que prepararse con un objetivo definido, con un rival y una fecha confirmada. Ya me venía preparado bien y seguí con la práctica así que ese punto no será un inconveniente.

—¿Qué observaste de Fendero?

—Vi su última pelea contra el cordobés Nicolás Luque Palacios, al que le ganó por nocaut en el sexto round. Es zurdo y pelea con un estilo similar al del boxeo olímpico. Como amateur tuvo mucha experiencia en torneos internacionales. Creo que será un adversario difícil, con el que podremos brindar un muy lindo espectáculo.

—¿Cómo te llevás con los rivales zurdos?

—En estos momentos recuerdo a Barros, que me ganó bien y después me tomé revancha, y a Lovera, con quien me descalificaron injustamente. Casi no he peleado con zurdos, pero sí he guanteado durante muchos años con Ulises López y otros sparrings. Si bien creo que todo tiene que ver más con la preparación, es cierto que es complicado pelearles porque se te da vuelta todo. Te cambia la guardia, la forma de pararse y demás. De todas formas siempre hay una forma de contrarrestar cualquier inconveniente. Fendero será un oponente que me servirá para saber dónde estoy parado ya que tiene un muy buen nivel. Vengo de hacer tres peleas en Estados Unidos donde mostré buenas actuaciones más allá de no lograr la victoria. Creo que haber hecho un buen papel en esas presentaciones me deja conforme por lo que mostré, más allá que nunca finalizo contento cuando pierdo.

—¿Crees que esas buenas actuaciones te abrieron más puertas como, por ejemplo, esta pelea?

—Sin dudas y no lo digo porque me parece a mí, sino que es lo que me han dicho en Estados Unidos. Mi forma de pelear, que es salir a buscar el combate y el resultado presionando constantemente, es algo que les ha gustado a promotores y organizadores de allá. Nunca hay que olvidarse que el boxeo, además de un deporte hermoso, es un espectáculo y un negocio. Si a la gente no le atrae el combate y no paga su boleto, las peleas no se darían. Por eso me han dicho que les gusta e interesa mi estilo de pelea, además de que me he presentado siempre en buenas condiciones físicas y no me guardo nada sobre el ring. Si a eso le sumo que tuve buenas actuaciones, como por ejemplo contra Julian Williams, que es excampeón del mundo y con quien me dieron ganados tres de los ocho rounds en una velada organizada por Top Rank, me ha generado nuevas oportunidades.

Jonathan Parada va por la corona

Jonathan Parada, de Gualeguaychú, intentará conquistar el título Sudamericano de la categoría Súper Welter. Mañana se presentará en el Club Atlético Central Argentino de la localidad cordobesa de Río Cuarto, donde desafiará al campeón vigente, el local Adrián Sasso, con quien combatirá a 10 asaltos. Este enfrentamiento será la atracción principal de la velada organizada por Arano Box, que será televisada por el histórico ciclo Combate Space.