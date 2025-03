Wenceslao Mansilla busca su revancha y el título Sudamericano

El 24 de septiembre de 2021, Peligro se enfrentó con el correntino Ramón Lovera, por el título Argentino de la categoría Súper Mediano. La pelea apenas había comenzado cuando, en el primer round, en su intento por achicar distancias el entrerriano avanzó con la cabeza gacha y se produjo un leve roce de cabezas. Lovera no quiso seguir combatiendo aduciendo que no podía ver y el réferi descalificó a Mansilla, quien sostuvo que fue un simulacro de su rival y siempre manifestó su descontento por lo ocurrido.

Pero tres años y medio después, Wency tendrá la oportunidad de tomarse revancha. Mansilla y Lovera volverán a verse las caras sobre el ring el viernes 14 en Buenos Aires, donde se pondrá en juego el título Sudamericano de la división Súper Mediano que se encuentra vacante. Este combate será televisado por Fox Sports.

Wenceslao Mansilla quiere cobrarse una vieja factura

Mansilla por el Sudamericano.jpg Wenceslao Mansilla asegura que su próximo rival simuló una lesión producto de un cabezazo en su anterior enfrentamiento. Víctor Ludi/UNO

UNO se comunicó con Peligro, a quien le avisaron hace dos semanas sobre esta pelea, aceptó el desafío y se encuentra acelerando su preparación para llegar de la mejor manera.

“Aquella vez me quedó un gusto amargo porque fue una descalificación injusta desde mi punto de vista, porque la acción no fue un cabezazo como decían en ese momento. Pero creo que fue un circo que ya estaba armado, porque él le dijo al médico que veía como una persiana que le caía en su vista y el doctor dijo que era un desprendimiento de retina, lo cual no fue así porque sino no hubiese podido seguir con su carrera. Fue algo que me generó mucha bronca porque yo no intentaría sacar ventaja de una situación así, pero son cosas que lamentablemente se ven en el boxeo argentino. De todos modos eso quedó en el pasado y con mi equipo estoy trabajando de la manera correcta para cobrarme esa factura”.

—¿Cómo manejás esa bronca para que no te juegue una mala pasada en el ring?

—No me incide para nada en lo negativo. Quiero ganarle porque me siento superior a él y estoy convencido de que no me hubiera ganado en una pelea que hubiese tenido un arbitraje justo. Sé que puedo ganarle y quiero demostrarlo sobre el ring. Ojalá se dé una pelea limpia y, si me gana, que sea de la manera correcta porque haya sido superior a mí.

—¿Tomarás más recaudos a la hora de achicar la distancia para evitar otro choque de cabeza?

—Sí, sí. Nacho Doldán, mi entrenador, siempre trata de corregirme eso. No sólo para evitar choques de cabeza, sino porque él me dice que yo tengo una pegada muy fuerte, pese a que no tengo la cantidad de nocauts acorde a la fuerza con la que golpeo. Y me marca que eso se debe a que no pego con la distancia necesaria para que el golpe tenga el recorrido y la justeza acordes para poder hacer más daño con cada impacto. Si bien la mitad de mis victorias fueron por nocaut, según él debería tener más definiciones antes del límite. Sé que me encimo mucho por las mismas ganas de achicar, lo cual no me permite pegar con tanta fuerza, e intento corregirlo.

—No te avisaron con tanto tiempo de anticipación. ¿Llegás bien?

—Cuando me avisaron estaba entrenándome pero no para pelear 10 rounds. Estas son algunas cosas del boxeo que me tienen un poco cansado. Los promotores, sobre todos los grandes, son los dueños del circo y al rival que va a pelear con su boxeador no le avisan con el tiempo necesario para que ambos puedan prepararse bien. Son cosas que tiene este deporte, acá y en todo el mundo.

—¿Qué tanto te motiva el título Sudamericano en juego?

—Obviamente que me motiva mucho la posibilidad de pelear por un cinturón, siempre con la ilusión y el objetivo de poder ganarlo. Después de haber sido campeón Latino OMB en 2018, el poder lograr este título que tiene tanta historia en el boxeo sería algo muy importante para mí. Más teniendo en cuenta que estoy en el último año de mi carrera, lo cual significaría darle un muy lindo cierre para esta etapa tan importante en mi vida. Son las últimas oportunidades que tengo y quiero aprovecharlas, para luego a partir del 2026 abocarme de lleno a ser entrenador.

Será una de sus últimas peleas

En la charla Mansilla también aseguró que está transitando su último año como boxeador, para luego retirarse y dedicarse de lleno a la dirección técnica. “Tengo 39 años y si bien no me siento grande ni estoy muy golpeado, el hecho de tener que trabajar y dar clases son cosas que me quitan mucho tiempo para poder entrenarme de la manera que a mí me gusta. Siento que el día no me alcanza para cumplir con todo y ya estoy cansado”, explicó.