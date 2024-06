Wanchope Ábila vuelve a Huracán y será presentado como nuevo refuerzo

El delantero cordobés de 34 años viene de disputar la última temporada en Barracas Central, pero no tuvo el rodaje deseado en Olavarría y Luna: jugó 11 encuentros, no marcó goles y no integró ni siquiera el banco de suplentes en la última etapa antes del inicio de la Copa América.

El conjunto quemero le abonará un resarcimiento al Guapo y, una vez limado los últimos detalles, Ábila firmará su contrato hasta diciembre de 2026 y se presentará a entrenar en La Quemita bajo las órdenes de Frank Darío Kudelka.

La preparación de Wanchope Ábila, puro boxeo y la camiseta de Huracán

El atacante no aprovechó el parate por la Copa América para descansar, sino que decidió usar ese tiempo para ponerse en forma físicamente. A través de sus redes sociales, el goleador apareció boxeando con la casaca de su amigo Fernando Tobio, capitán quemero. Fue el primer guiño al Globo sobre su vuelta.