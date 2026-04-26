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LPF: Universitario goleó y es único líder

Con un marcador de 7 a 0 ante Argentino, Universitario se posiciona como líder en soledad de la LPF, manteniendo puntaje perfecto tras la tercera jornada.

26 de abril 2026 · 20:03hs
LPF: Universitario goleó y es único líder

Se disputó este domingo la tercera fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Universitario manda en soledad con puntaje tras golear 7 a 0 a Argentino. Ismael Arellano, Catriel Acosta, Bautista Pross, Alexis Sanabria, Thiago Casco, Leonardo Maguna y Lázaro Claro fueron los artilleros de la U.

Otros resultados de la tercera fecha del Torneo de Primera División de la LPF

Por otro lado, Agrupación Independiente celebró su primera victoria en la historia al superar 3 a 2 a Camioneros en cancha de Los Toritos.

Atlético Paraná no le tuvo piedad a Argentino Juniors en la segunda de la Liga Paranaense.

La segunda fecha de la Liga Paranaense fue accidentada

Esteban Andrada en el centro de las críticas por su acción.

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Además, Sportivo Urquiza superó 1 a 0 a Patronato. Belgrano derrotó por idéntico resultado a Instituto. Don Bosco le ganó 2 a 1 a Palermo. Oro Verde venció 1 a 0 a Atlético Neuquén. Peñarol le ganó 3 a 1 a San Benito. Ciclón del Sur goleó 3 a 0 a Los Toritos. Mientras que Atlético Paraná y Atlético VF igualaron 1 a 1.

Universitario, en lo más alto

Las posiciones del certamen son las siguientes:

Universitario, 9, Belgrano, Atlético Paraná y Atlético VF, 7; Atlético Neuquén, Don Bosco, Sportivo Urquiza y Oro Verde, 6; Patronato y Camioneros 4; Peñarol, Ciclón del Sur y Formación Independiente, 3; San Benito, Los Toritos e Instituto, 1; Argentino 0

LPF Universitario Argentino
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