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Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

El ex arquero de Boca, Esteban Andrada, fue expulsado en el clásico ante Huesca y reaccionó de una manera repudiable en la derrota de Zaragoza.

26 de abril 2026 · 19:02hs
Esteban Andrada en el centro de las críticas por su acción.

Esteban Andrada en el centro de las críticas por su acción.

Una escena completamente repudiable y fuera de control sacudió al fútbol español este domingo y tuvo como protagonista a Esteban Andrada. El arquero argentino del Real Zaragoza protagonizó una agresión violenta que puede derivar en una sanción ejemplar: tras ser expulsado, le asestó una trompada brutal en la cara a Jorge Pulido.

El video de Esteban Andrada

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Todo ocurrió en el cierre del clásico, por la segunda división de España, en un partido cargado de tensión por la lucha en la parte baja de la tabla. En medio de un clima caliente, el ex Boca, que había atajado un penal en el primer tiempo, vio la segunda amarilla por un empujón al defensor del Huesca cuando se encaminaba la derrota 1-0 de su equipo. Pero lo peor vino inmediatamente después.

Fuera de sí, Andrada reaccionó de la peor manera: salió corriendo y le propinó una salvaje piña en el rostro a Pulido, desatando una pelea generalizada dentro del campo de juego. El impacto fue tal que el defensor terminó visiblemente afectado, con la cara inflamada tras el golpe, mientras el caos se apoderaba del final del partido, que culminó con más expulsados en ambos lados.

Más allá de la imagen impactante, lo que ahora viene puede ser aún más duro para Andrada. Según medios españoles, la sanción que se evalúa ante su repudiable accionar podría ser de tintes históricos.

De hecho, la reacción del arquero generó un repudio semejante que hasta desde su propio equipo, en la voz del capitán de Zaragoza, Francho Serrano, salieron a pedir perdón en nombre del club: "No sé qué ha pasado. Tengo que pedir disculpas. El Real Zaragoza no representa esto. Estamos dolidos por la derrota".

Esteban Andrada agresión España
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