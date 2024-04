Walter Perazzo: "Hicimos méritos para el empate"

La derrota ante el Botellero elevó la abstinencia de triunfos a cuatro jornadas. "Se debe a los altibajos que tenemos en los rendimientos", argumentó. "Tenemos partidos en el que jugamos en un nivel. Hoy en el primer tiempo fue malo el rendimiento. Desde lo individual se traslada a lo colectivo. En el segundo tiempo, con todo en contra, hicimos méritos para empatar en un partido discreto. El empate hubiera sido lo más lógico. El rival en el primer tiempo nos superó con poquito, pero no queda otra que seguir trabajando para revertir este escenario. Hay muchos chicos del club que están haciendo sus primeras armas y es importante que tengan esta experiencia", amplió.

Patronato tocó fondo: perdió con Deportivo Maipú en el Grella

A lo largo de las nueve fechas Perazzo fue moviendo piezas. "Tuvimos un cambio de urgencias por un cuadro de gastroenteritis de (Martín) Ferreyra, que iba a jugar de titular. Eso nos llevó a cambiar sobre la marcha, pero en realidad no hacemos tantos cambios. El 80 por ciento del equipo es el mismo", señaló. "A veces cuando los resultados no se dan y el rendimiento no es regular uno tiene que seguir probando y buscar variantes. Esto no es mágico. Tenemos un plantel con jugadores de experiencia, otros sin rodaje. es un mix en el cual armamos un plantel del cual después armamos un equipo, que por momentos para que aparece, pero después se diluye", describió.

La autocrítica de Walter Perazzo

En otro momento de su testimonio Perazzo realizó un análisis más profundo de la campaña de Patronato. "Cuando el equipo perdió cuatro partidos en nueve fechas uno tiene que analizar que no va bien la cosa. Desde la autocrítica tiene que corregir. de eso se trata el fútbol. Sería más fácil corregir con otros resultados así el clima es otro. El que está en esta profesión debe saber que, cuando se pierde, la situación es tensa. Si hubiésemos ganado o empatado mañana nos tendremos que levantar y seguir trabajando", indicó.

"Trataremos de recomponer la cabeza desde lo anímico y más porque hay muchos jugadores jóvenes que es a quien afecta más, y tratar de cambiar la imagen en cancha de Ferro", apuntó Perazzo.

Las urgencias de Patronato

Cuando fue consultado si la mayor preocupación pasa por obtener un buen resultado por encima del mejor funcionamiento, respondió: "Siempre es bueno obtener buenos resultados hasta que encontré funcionamiento. Pero si tenés un buen rendimiento desde lo colectivo tarde o temprano vienen los resultados. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a la mayoría de los equipos. Son pocos los que han logrado una marcha firme. Por ahí tienen mejores resultados por una circunstancia, pero nosotros tenemos que seguir abocado a sacar las cosas buena. lo que más me preocupa son los rendimiento dispares, que de un partido a otro los rendimiento varíen tanto y eso te desconcierta. Tenemos quqe buscar la fórmula para tener un equipo duro, confiable, sólido y a partir de ahí encontrar el rumbo".