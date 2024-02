Walter Perazzo: "Estos palazos te dan un golpe de realidad"

“Colón es el mejor plantel de la categoría, de eso no hay dudas, pero no se vio reflejado lo que somos nosotros. Fuimos un equipo desconocido y la idea no es lo que se vio en la cancha. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo”, diferenció el colombiano.

El orientador táctico del elenco de barrio Villa Sarmiento recordó que Patronato está en pleno proceso de construcción. En este sentido expresó que hay valores que todavía están buscando el mejor ritmo de competencia. “Tenemos jugadores que todavía estamos poniendo a punto. (Emanuel) Maciel entró para ir agarrando ritmo. El Tren (José) Valencia también, (Brayam) Sosa lo mismo. No es excusa, pero con un rival de este nivel dar este tipo de ventaja es mortal y se vio reflejado”, subrayó.

Por otro lado, Perazzo recalcó que no existen cuatro goles de distancia entre Patronato y el Sabalero. “Quedó demostrado en el amistoso”, indicó, haciendo alusión al ensayo disputado en Santa Fe en el marco de la pretemporada.

Luego detalló los motivos que desencadenaron en una categórica victoria del elenco santafesino. “El hecho de facilitarle en los primeros minutos un 2 a 0 le permitió a ellos que se relajen, que comiencen a manejar la pelota. Nosotros nos empezamos a enloquecer. En esta categoría cambia mucho el partido cuando te hacen el gol. Fuimos muy responsable de facilitarle los caminos a Colón”, se lamentó.

Por último, optó por no dramatizar por la cantidad de goles recibido en el Cementerio de los Elefantes. “Si sumamos los amistosos y el campeonato en siete partidos nos habían anotado un gol. Lo tomo como algo aislado”, acotó Perazzo.