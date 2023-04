"Le competimos de igual a igual y es un orgullo porque los jugadores hicieron lo que le pedimos y mucho mas. Hoy, hasta el penal, era un partido que estaba totalmente controlado. Lamentablemente el futbol es así, nos quedamos sin fuerzas para buscar el empate. Siento orgullo por ellos que compitieron ante un rival muy importante", agregó, dejando en claro lo que sintió en el encuentro histórico.

En relación a los cambios, que, quizás, tardaron más de la cuenta en realizarse, el DT contestó: "Uno siempre le pregunta a los jugadores como están, y si ellos te dicen que están bien los dejas jugar. confías en ellos. El futbol tiene circunstancias de ese estilo".

Patronato le jugó de igual a igual a un equipo con más de 100 partidos en la Libertadores."Creo que somos competitivos", aseguró Otta.

"Fuimos competitivos ante un equipo de gran jerarquía, con jugadores internacionales. Patronato hoy se brindó y dio un plus. Eso nos sirve para encarar el torneo (Primera Nacional) de la mejor manera. Los jugadores van a matarse dentro de la cancha para lograr lo que todos queremos. Hoy Patronato compitió de igual a igual ante uno de los equipos mas importantes de Colombia", destacó.

Walter Otta patronato copa libertadores.jpg Walter Otta: "Estoy orgulloso de mis jugadores". UNO / Juan Manuel Hernández

Sin embargo, pese al orgullo, el ex DT de Estudiantes de Buenos Aires dijo que "Hay que mejorar la eficacia en estos tipos de partidos. Con estos rivales no podemos perdonar, me parece que por ahí pasa la cuestión. Hubo jugadas determinantes que no las supimos aprovechar. También necesitamos tener la tenencia del balón y animarnos a un poco más".

El conjunto de Paraná salió con línea de 5 defensores y Walter Otta se encargó de aclarar el porque de esa alineación. "Cuando el plantel te responde te dan ganas de seguir intentando cosas. Podemos jugar con 4 o 5 atrás y los chicos no tienen drama".

Palabra del capitán

Durante la conferencia de prensa, otro de los que expresó sus sensaciones fue Sergio Ojeda, capitán de Patronato. "De adentro teníamos la tranquilidad que estaba saliendo lo que trabajamos en la semana. En el primer tiempo no tuvieron ni una situación de peligro. Lamentablemente contra estos rivales de jerarquía tenes que estar al 100% hasta el último momento".

"Llegamos acá soñando, es la realidad. El club de barrio llegó a primera división y a lograr un campeonato. Adentro de la cancha demostramos que estamos a la altura de ellos. Queremos ir a todas las canchas a sacar puntos y, por que no, lograr la clasificación", agregó el defensor central.

Ojeda jugó de titular luego de varios partidos fuera por lesión. "Me sentí muy bien después de volver de la lesión. Es difícil volver en un partido así. Estoy contento con la gente, hoy se hizo sentir. La caravana de la gente fue muy linda. Salimos a representarlos y creo que se sintieron identificados. Estamos viviendo juntos el sueño de jugar la copa libertadores", agregó.

"Hoy jugamos copa, pero mañana ya cambiamos el chip y nos metemos de lleno en la primera nacional que es un torneo totalmente distinto", finalizó el capitán.