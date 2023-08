 Walter Kannemann tiene todo arreglado con el Rojo

El defensor entrerriano Walter Kannemann tiene todo acordado, lo único que resta es que el club brasileño decida si le va a renovar el contrato o no.

La única traba en el posible regreso del jugador al país es la posibilidad de una renovación de contrato en Gremio , club en el que milita desde 2016 y es muy querido, ya que fue un pilar en la obtención de la Copa Libertadores 2017. Además capitán y disputó más de 200 partidos . El vínculo vence en diciembre de este año y el lunes se decidirá si le ofrecen extenderlo. “El lunes Walter va a escuchar a Gremio si lo quieren o no. Si no hay aceptación del lado de Gremio ya estaría cerrado en Independiente . Ya están los contratos hechos . Hicieron un esfuerzo sorprendente, pero Walter lo vale"

También, contó cómo se manejan en el club Gaúcho y cuál sería la decisión del entrerriano en el caso de que se equipare la oferta: “Los lunes hay reunión de Consejo en Gremio donde se resuelven las cuestiones financieras. Si le igualan la oferta de Independiente yo creo que se queda en Gremio. Lo seduce mucho la Argentina pero también tiene su cuestión familiar, nenas, colegio.”

En las últimas semanas se rumoreó que Kannemann tuvo ofrecimientos tanto de Boca como de su exclub, San Lorenzo, donde obtuvo la Copa Libertadores 2014. De hecho, el entrenador del Ciclón, Rubén Darío Insua, comentó lo siguiente en rueda de prensa: "¿Quién no va a querer un jugador como Kannemann? Es un gran futbolista, muy identificado con el club. Me imagino que si él decide volver a la Argentina, San Lorenzo va a tener las puertas abiertas". Wainbuch descartó cualquier ofrecimiento de otro club del país: "No hay ningún otro club de Argentina que tenga chances, solo Independiente".

También confirmó que en el caso de que no renueve con Gremio, el contrato de su representado se extenderá hasta el 2025.