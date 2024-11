Sosa disparó contra la dirigencia de River: "Me ofrecí y no estaban interesados"

A su vez, River necesita a un futbolista de la jerarquía y voz de mando de Enzo Pérez en el mediocampo. Pero lo que es seguro es que Gallardo no le asegurará la titularidad, sino que va a tener que competir de igual a igual con el resto y ganársela en buena ley.

Marcelo Gallardo y Enzo Pérez

Enzo Pérez Marcelo Gallardo 1.jpg ¿Vuelve a River? Marcelo Gallardo se reunirá con Enzo Pérez

Por una cuestión lógica, la reunión entre los ídolos que conquistaron la Libertadores 2018 ante Boca en Madrid se dará cuando el Pincha finalice sus compromisos oficiales. El 21 de diciembre enfrentará al ganador de la Liga Profesional, que lidera Vélez, por el Trofeo de Campeones en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ergo, se juntarán mientras cortan el pan dulce, a la espera de las fiestas de fin de año.

La historia de su salida del Millonario ya es conocida. Entre otros motivos, la relación que mantenía con el entrenador Martín Demichelis fue uno de los detonantes para que no extendiera su vínculo, que vencía a fines de 2023. Después de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Inter de Porto Alegre, el ahora DT de Rayados de Monterrey convocó a un off the récord con periodistas, en el que habría deslizado que no lo tendría en cuenta para la temporada siguiente. El rumor llegó a oídos del jugador y nunca lograron recomponer el lazo. Sin embargo, la llegada de Gallardo cambió el panorama y es posible que encaminen un nuevo Operativo Retorno.

Las opciones que tiene Enzo Pérez para su futuro

Además del interés de River por repatriarlo, Pérez recibió algunas ofertas del fútbol sudamericano -los nombres de las instituciones no salieron a la luz- y tiene sobre la mesa el deseo de retirarse en Deportivo Maipú, el club que lo formó, aunque esa chance no parecería ser tan clara, al menos por ahora.

En otro camino, en las entrañas del estadio UNO admiten que no le meterán presión y le dejarán la propuesta para la continuidad. Solo algo está claro entre tanta incertidumbre: diciembre será un mes clave para conocer el futuro deportivo del experimentado volante central.