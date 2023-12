Vóleibol: cierre del año con todos los deportistas

Fue un acto que marcó el cierre de una larga temporada para el vóleibol de la región, que cuenta con más de 20 agrupaciones o clubes que juegan las diferentes categorías en ambas ramas.

El presidente de la Asociación Paranaense de Vóleibol, Claudio Gerbazoni, habló del acto realizado en el Club San Martín. “En la jornada se premió primero el Nivel B Recreativo con un total de 12 equipos participantes. Después también el Nivel A con nueve equipos; la Copa de Plata de la Sub 14 Femenina con 10 clubes; la Sub 14 de Oro con nueve equipos; el Sub 14 Masculino con cinco equipos; el Sub 16 Femenino de Copa de Plata tuvo nueve equipos; la Copa Oro Femenina Sub 16 registró a ocho equipos y luego la Sub 16 Masculina tuvo cinco clubes participantes en todo el año”, dijo el dirigente de la APV.

Luego comentó: “También fueron reconocidos la Sub 18 Femenina con seis equipos y la Masculina Sub 18 también con seis representantes. Para cerrar tuvieron su galardón las Mayores Femenina con cinco equipos y las Mayores Masculina con ocho clubes”.

“Luego se realizó una distinción a la categoría Sub 12 Femenina y Masculina; que a partir del año que viene serán parte de la primer categoría competitiva en la Asociación Paranaense de Vóleibol”, aseveró el dirigente.

“En el acto también se hizo un homenaje a Fito Stinberger, que fue uno de los referentes del vóleibol que este año se retiró de la actividad. Otro reconocimiento que se tuvo lugar fueron a todos los entrenadores que se llevaron su merecida medalla por un largo año con sus equipos en las diferentes competencias”, completó.

En cuanto a los deportista de mejor nivel, dijo: “Para cerrar se hizo una premiación a los jóvenes que juegan en la Asociación Paranaense de Vóleibol y que están en la Selección Nacional. Tal es el caso de Eugenia Martínez (Diamantino), Camila Pérez Torcuiatti (Paracao), Valentina Ruhl (Paracao) y Tomás Omarini (Paracao).

A modo de cierre Claudio Gerbazoni aseveró: “El balance que hago obvio que es positivo. Porque los equipos de la APV han estado en todas la finales provinciales en cada categoría y ramas. Nuestros jugadores siguen estando en selecciones provinciales y han conseguido logros nacionales”.

“Fue un año complicado en lo económico en cual se hizo difícil viajar a muchos para competir. Además también complicó el no poder contar este año con el gimnasio del Berduc, ya que el vóleibol no cuenta con tanta infraestructura para poder fixturar partidos a los equipos participantes”, manifestó el presidente de la Asociación Paranaense del deporte.

“La cantidad de jugadores en el vóleibol se incrementó notablemente este tiempo por suerte. En la actualidad son 22 participantes entre agrupaciones, clubes y escuelas municipales. Estamos hablando de incorporar al Maxivóleibol dentro de la estructura formal de la Asociación Paranaense de Vóleibol. Tenemos muchos objetivos por delante. Uno es un convenio con la Federación Entrerriana de Voleibol y utilizar a través de ellos el gimnasio cubierto Parque Vieytes de la localidad de San Benito y eso le daría a muchos clubes un lugar para poder entrenar y también fixturar partidos oficiales También la Federación Entrerriana pueda utilizar el lugar para las concentraciones”, comentó.

“Estamos con una perspectiva y la idea es seguir creciendo como deporte en este 2024. A pesar de un año complicado como el 2023 pudimos salir victoriosos con objetivos cumplidos y por eso el año que entra buscaremos estar un poco mejor en todos los aspectos”. finalizó el dirigente de la entidad paranaense que nuclea a clubes de la región para jugar de manera oficial el deporte.

FIRMA.

Se firmó la renovación del convenio de uso del Salón Polideportivo del Parque Vieytes, con la Federación Entrerriana de Vóleibol, hasta el 10 de diciembre de 2027.

El mismo tiene como objetivo la promoción y fomento del deporte, permitiendo a su vez la captación de jugadores de instituciones logrando que el deportista pueda mejorar y crecer personalmente en la disciplina.

La Federación Entrerriana de Voleibol, equipó el salón con el piso adecuado y luminarias, para la obtención de mejores resultados. La idea que sea utilizado por varios clubes de la región.