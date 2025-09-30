Un encuentro recreativo de básquet en Villa Devoto terminó en escándalo luego de una agresión que se viralizó en redes sociales. Durante el torneo “Básquet Entre Amigos” (BEA), un jugador golpeó por la espalda a un rival y, cuando este cayó al suelo, lo remató con un pisotón en la cabeza.
Violencia en un partido amateur: codazo, pisotón en la cabeza y sanciones ejemplares
El incidente, ocurrido en Villa Devoto durante el torneo Básquet Entre Amigos, derivó en la expulsión de un jugador y en múltiples suspensiones.
La secuencia ocurrió el domingo 28 de septiembre en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en el duelo entre Tercer Tiempo y el Colegio de Abogados de San Isidro. En ese momento, el marcador favorecía al CASI por 38-37. Las cámaras del conjunto Tercer Tiempo registraron toda la violenta acción.
En las imágenes se observa cómo, tras una cortina ciega, el número 4 del CASI lanzó un codazo a la nuca de su oponente y luego lo pisó en la cabeza mientras el árbitro sancionaba una falta antideportiva. La reacción provocó una gresca generalizada y obligó a suspender el partido.
El vídeo del hecho de violencia
Horas más tarde, el Tribunal de Disciplina de la BEA anunció sanciones contundentes. Santiago Corbalán Olivera, protagonista del ataque, fue expulsado de manera definitiva de todas las competencias por “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”. Además, se le dio por perdido el partido a su equipo, que cayó por 20-0.
Las sanciones no se limitaron al agresor principal. Tres jugadores de Tercer Tiempo —Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil— recibieron cuatro fechas de suspensión por agredir físicamente a rivales durante la pelea. Al mismo tiempo, ambos equipos fueron amonestados por “participación masiva” en la riña que interrumpió el juego.
El comunicado del ente organizador
En paralelo, la organización difundió un comunicado oficial. Allí, la Asociación Civil Básquet Entre Amigos repudió los hechos y expresó: “Lamentamos profundamente el episodio ocurrido el domingo 28 de septiembre en el marco de nuestra competencia”.
El mensaje también incluyó un respaldo al afectado: “Acompañamos al jugador agredido y a su familia, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario”. Asimismo, agradecieron el apoyo de instituciones y equipos que sostienen el espíritu del certamen, basado en la amistad y el respeto.
Finalmente, la BEA reafirmó su postura contra este tipo de episodios: “La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad deportiva. Seguiremos trabajando para que el básquet siga siendo un espacio de encuentro y crecimiento para todos y todas”.