Marcos Kremer sobre su récord: "Es mi trabajo, y no tengo nada más que decir".

El último Rugby Championship quedó atrás para Los Pumas, pero dejó un dato difícil de ignorar: Marcos Kremer rompió todos los registros y se convirtió en el máximo tackleador histórico del certamen, con una cifra impresionante de 97 tackles.

Con ese número, el tercera línea argentino superó los 86 tackles del australiano Fraser Mc Reight (también en esta edición) y los 85 de Harry Wilson en 2024. Así, Kremer sigue consolidándose como uno de los pilares defensivos no solo del seleccionado argentino, sino también a nivel internacional.

Lo más llamativo es que no es la primera vez que Kremer impone un récord en este rubro: ya lo había hecho en la Copa del Mundo 2023, donde terminó con 92 tackles, la cifra más alta registrada en una edición mundialista.

Ya de regreso en Francia, y nuevamente a disposición del Clermont, el entrerriano fue consultado por su marca histórica. Fiel a su estilo, evitó los flashes y respondió con contundencia: "No, no, es mi trabajo, y no tengo nada más que decir sobre eso".

Quien sí se detuvo a destacar su esfuerzo fue su compañero Bautista Delguy, presente junto a él en una entrevista para el canal oficial del club: "Es algo normal en él porque es un jugador que siempre lo da todo", dijo el wing.

Y concluyó: "En cada partido se entrega al equipo al 100%, así que es normal, y estoy seguro de que va a hacer lo mismo con Clermont este año. Es un jugador muy leal".

Con apenas 26 años, Kremer sigue dejando huella en cada competencia en la que participa. En silencio, con entrega total y sin buscar protagonismo, reafirma partido a partido por qué es uno de los jugadores más respetados del rugby argentino.