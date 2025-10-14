Uno Entre Rios | Ovación | Quilmes

Quilmes ubicó la mira en dos jugadores de Patronato

El DT de Quilmes, Alfredo Grelak, le solicitó a la dirigencia del Cervecero dos futbolistas que forman parte del plantel del Rojinegro.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

14 de octubre 2025 · 14:08hs
Julián Marcioni apreta los puños para celebrar uno de los dos tantos que convirtió en el triunfo ante All Boys.

Prensa Patronato

Julián Marcioni apreta los puños para celebrar uno de los dos tantos que convirtió en el triunfo ante All Boys.

Quilmes fue una de las grandes decepciones de la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional. El Cervecero nunca logró transformarse en animador del torneo y finalizó más cerca de los puestos de descenso que de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

La decepcionante campaña de Quilmes

Los números reflejan la pésima campaña del elenco del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Finalizó la campaña con 38 unidades, producto de ocho victorias, 14 empate y una docena de derrotas. A lo largo del año recurrió a tres entrenadores. Inició el certamen bajo la conducción técnica de Sergio Rondina, el DT con el que finalizó la temporada anterior. Los malos resultados impulsaron su salida en la 18° fecha luego de la derrota sufrida ante Gimnasia y Tiro de Salta por 2 a 1, en el norte del país, y tras ocho capítulos sin victorias con un saldo negativo de cuatro empate y misma cantidad de derrotas.

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200.

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

Marco Reus sorprende al posar con la camiseta de Diego Maradona.

Marco Reus sorprende al posar con la camiseta de Diego Maradona

Luego de un juego donde el Cervecero fue dirigido de manera interina por la dupla técnica Ricardo Vendakis-Néstor Frediani arribó Aldo Duscher. El entrenador, con pasado en el Seleccionado Sub 20 de Paraguay, apenas estuvo en el banco de Quilmes en siete juegos. En ese recorrido no pudo enderezar el rumbo de un elenco que se armó para pelear arriba y terminó penando al asegurar la plaza en la categoría en la penúltima fecha.

Para encarar el sprint final de la temporada la flamante dirigencia de Quilmes se inclinó por un hombre de la casa para dirigir el equipo. De esta manera contrató a Alfredo Grelak, quien condujo al Cervecero en las últimas siete jornadas, con cinco empate y dos derrotas.

En territorio bonaerense esgrimen que la decepcionante campaña obedeció a la mala conformación del plantel. Quilmes realizó una fuerte apuesta al contratar al experimentado Leonel Vangioni. Una sucesión de lesiones le impidió actuar con continuidad. En consecuencia, el ex-marcador de punta de Newell´s y River rescindió su contrato con anticipación. Además, a raíz de la mala campaña el Cervecero perdió en el último mercado de pases a su goleador, Emmanuel Herrera, quien emigró a La Serena de Chile.

El mal año impactó en lo institucional. El oficialismo no presentó lista en las elecciones que se celebraron en agosto. Frente a este escenario el socio eligió, entre las tres fuerzas que se presentaron, a la lista que encabezó Mateo Magadán, quien a los 36 años se transformó en el presidente más joven de la centenaria institución bonaerense.

El Cervecero proyecta la temporada 2026 de la Primera Nacional

El prematuro final de campeonato de Quilmes obligó a los directivos a comenzar a diagramar la estructura que representará a la entidad en la temporada 2026. En este punto en las últimas horas varios futbolistas se despidieron del sur del Amba al rescindir sus vínculos.

En el mismo tiempo, Miguel Caneo, flamante manager del Decano del fútbol argentino, mantuvo varias reuniones con Grelak. El DT le indicó los sectores a potenciar en el plantel que buscará recuperar el protagonismo que obliga la historia Cervecera. En este punto, el entrenador ubicó a dos futbolistas que forman parte del plantel de Patronato para intentar sumarlos a Quilmes en la siguiente temporada. Los jugadores solicitados por el entrenador de Quilmes son los delanteros Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Quiere llevarse a los goleadores de Patronato

Tanto el rosarino como el Tanque fueron piezas importantes en el andamiaje del Rojinegro en la temporada 2025. Exhibieron lo mejor de su repertorio en la primera rueda del certamen, etapa donde desarrollaron su capacidad goleadora con la camiseta del Santo.

Marcioni se despachó con seis anotaciones, todas en la primera mitad del certamen. Por su parte, Bonansea fue el máximo artillero del elenco de barrio Villa Sarmiento con 11 anotaciones. La merma en el rendimiento de los dirigidos por Gabriel Gómez impactó en las estadísticas de los delanteros que marcaron claras diferencia en la primera mitad de la presente temporada de la Primera Nacional.

Bonansea es una cara conocida por Grelak, dado que lo dirigió en la temporada 2019 de la Primera Nacional en su estadía en Mitre de Santiago del Estero. Con la camiseta del Aurinegro el artillero oriundo de Villa Gobernador Galvez anotó 5 conquistas en 15 presentaciones.

Alan Bonansea Patronato.jpg
Alan Bonansea, uno de los deseos del DT de Quilmes Alfredo Grelak.

Alan Bonansea, uno de los deseos del DT de Quilmes Alfredo Grelak.

Tanto Marcioni como Bonansea deberán presentarse el próximo martes al predio La Capillita cuando el plantel de Patronato regrese a los entrenamientos tras nueve días de licencias. Los dos delanteros estarán ligados laboralmente al elenco entrerriano hasta el 31 de diciembre, fecha que marcará el fin de sus respectivos contratos.

Por otro lado, Grelak también ubicó entre la lista de deseos a otro jugador que lució el escudo Rojinegro. Se trata de José Barreto, de último paso en Colón de Santa Fe. El Mudo fue dirigido por el actual DT de Quilmes en la temporada 2024 jugando para San Telmo. En el Candombero el delantero entrerriano desarrolló su mejor performance al transformarse en una de las grandes figuras del equipo que peleó por uno de los dos ascensos a la Liga Profesional de Fútbol.

El campeonato 2025 de la Primera Nacional está en los tramos finales. Solamente quedan ocho equipo en competencia. El resto está en periodo de licencias. En este tramo la dirigencia y cuerpo técnicos de diferentes equipos intentan ganar terreno antes de la apertura del libro de pases.

Quilmes Patronato Primera Nacional
Noticias relacionadas
Triunfo histórico de Japón ante Brasil en un amistoso rumbo al Mundial 2026.

Triunfo histórico de Japón ante Brasil en un amistoso rumbo al Mundial 2026

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby.

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Messi será titular en Argentina este martes.

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Javier Buba Martínez sosteniendo una de las rejas de la jaula donde los participantes desarrollarán sus combates en el KO al límite.

Palpitan la 17ª edición del evento KO al límite

Ver comentarios

Lo último

Walter Acosta presenta Aura Sintética en GAP Galería de Arte

Walter Acosta presenta "Aura Sintética" en GAP Galería de Arte

Quilmes ubicó la mira en dos jugadores de Patronato

Quilmes ubicó la mira en dos jugadores de Patronato

La Fiesta Popular de Teatro volvió a Crespo y reafirmó su vigencia

La Fiesta Popular de Teatro volvió a Crespo y reafirmó su vigencia

Ultimo Momento
Walter Acosta presenta Aura Sintética en GAP Galería de Arte

Walter Acosta presenta "Aura Sintética" en GAP Galería de Arte

Quilmes ubicó la mira en dos jugadores de Patronato

Quilmes ubicó la mira en dos jugadores de Patronato

La Fiesta Popular de Teatro volvió a Crespo y reafirmó su vigencia

La Fiesta Popular de Teatro volvió a Crespo y reafirmó su vigencia

Lanzallamas presentó su segundo disco, Vuelvo y Busco

Lanzallamas presentó su segundo disco, "Vuelvo y Busco"

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Policiales
El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: Se tomaron todos los recaudos

El relato de los policías que detuvieron a Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

Néstor Roncaglia: En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios

Néstor Roncaglia: "En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios"

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Doble femicidio y un chofer asesinado: la madre del acusado pide justicia severa

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Ovación
Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

Concordia tiene un histórico: Javier del Castillo llegó a su duatlón 200

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Argentina juega ante Puerto Rico en su segundo amistoso en Miami

Palpitan la 17ª edición del evento KO al límite

Palpitan la 17ª edición del evento KO al límite

Marco Reus sorprende al posar con la camiseta de Diego Maradona

Marco Reus sorprende al posar con la camiseta de Diego Maradona

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

Villaguay fue sede del 5° Encuentro Proyección de Desarrollo de Rugby

La provincia
Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

Entre Ríos registra 226 picaduras de alacranes en 2025

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

CAPS Juan Baggio llevó la salud a escuelas de Gualeguaychú

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

La escuela República de Chile invita a una feria solidaria este sábado

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Concepción del Uruguay informa demoras en la impresión de las licencias de conducir

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Llega la Expo Concordia Produce 2025: encuentro de producción, conocimiento e innovación

Dejanos tu comentario