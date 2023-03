Villa tiene fecha para el juicio por las denuncias

An un mes, Sebastián Villa deberá enfrentar por primera vez un juicio oral y público en la Argentina. Tras una dilación de siete meses, la Justicia confirmó para el 17 de abril el comienzo del debate en la causa en la que se lo acusa de lesiones leves agravadas por el vínculo, por violencia de género y amenazas coactivas contra Daniela Cortés, la primera pareja que lo denunció. No es el caso de abuso sexual, proceso que aún sigue en etapa de instrucción , sino la presunta agresión a su novia colombiana de entonces, quién le aseguró a la Justicia que Villa, en un ataque de celos, le pegó y la amenazó a ella y después a su familia. Las audiencias donde se sabrá si es encontrado culpable o inocente durarán tres días consecutivos (17, 18 y 19 de abril) coincidiendo con la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, por lo que Boca deberá pensar en un reemplazante para el partido de esa semana a menos que el futbolista esté en condiciones de asistir al juicio y jugar al mismo tiempo, algo que parece improbable. Vale recordar que la fase de grupos se sortea el próximo martes 22.

Según la denuncia todo ocurrió el 27 de abril del 2020, en la casa que compartían el futbolista y su ex, en el barrio privado Saint Thomas, de Canning. Allí, tras una discusión de pareja, Cortés afirmó que el delantero “le propinó un golpe de puño en la cara, una patada en el muslo izquierdo, la tomó de sus cabellos y la zamarreó fuertemente”. Y continuó agregando que Villa llamó a uno de sus representantes y le pidió que le consiguiera un departamento para Daniela, ya que no quería convivir más con ella. Cortés se negó, Villa “se enojó horrible”, se comunicó “con un sicario de Medellín” y luego con la familia de Daniela, a la que después amenazó. Cuando Villa dejó la casa, Cortés tomó fotos de sus lastimaduras y las publicó en Instagram como prueba de lo sucedido.

Lo cierto es que el debate debía hacerse en septiembre, pero la defensa pidió una pericia psicológica de Cortés y ésta ya no estaba en el país. El juez admitió que se postergara el proceso hasta que se llevara adelante la medida de prueba pero, aunque un perito viajó a Colombia junto al abogado de Villa, Martín Apolo, durante cuatro días no pudieron realizar la pericia, según la defensa, por culpa de Cortés. Por lo que se volvieron a Buenos Aires.

Con este resultado, se volvió a fijar fecha para el próximo mes y será la titular del Juzgado Correccional Nùmero 2 de Lomas de Zamora, Claudia Davalos, la que tendrá a su cargo la suerte del futbolista. Claro que aún hay dos chances de que el juicio vuelva a postergarse: que Daniela Cortés no venga a la Argentina y no se le permita seguir el trámite por zoom o que, al no haberse realizado la pericia, la defensa pida la nulidad del juicio en cuanto este arranque.

Lo cierto es que el proceso que tiene Villa contempla dos penas distintas. La primera, por la agresión y lesiones leves, tiene pena de seis meses a dos años de prisión. Si fuera condenado por esto, no iría preso. La de amenazas coactivas es mucho más complicada en función del tiempo de cárcel estimado: va de tres a seis años tras las rejas y es de cumplimiento efectivo. Claro que la defensa de Villa asegura que no hay pruebas de nada y que será absuelto. Se verá en un mes quién tiene la razón.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.