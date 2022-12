Victorio Ballay, bicampeón: "Nunca bajamos los brazos"

https://twitter.com/mundosportextra/status/1606720216540618755 #RallyArgentino Victorio Ballay prepara su salto a la RC-MR



Luego de lograr en 2021 el título con mucha prestancia, el arranque de este 2022 para Toio no fue de la manera esperada.

“Arranqué con el pie izquierdo, no tenía mi auto, pero sí tuve la posibilidad de alquilar autos en las dos primeras fechas, pero era correr con otro auto, correr con otro equipo, me costó mucho adaptarme, entonces fue como comenzar el campeonato al revés. Así que fue todo el año yendo a buscar puntos y tratando de descontar la mayor cantidad de puntos posibles”, comenzó relatando el flamante campeón.

Sin embargo, llegó un momento de inflexión: “Una carrera clave fue la Vuelta de la Manzana, donde si bien abandonamos el sábado, el día domingo con la lluvia pudimos salir a ganar la etapa y ahí hicimos un buen descuento de puntos que también nos motivó, cuando veníamos con el pie izquierdo y a los tropezones. Ahí confirmamos que no había que bajar los brazos, que todavía teníamos posibilidades de campeonato”.

A partir de allí cimentó una serie de carreras de alta performance que desembocó en su segundo título argentino, dentro de la divisional RC3-Junior, y otro sueño cumplido.

“Si me lo preguntabas esto hace cuatro años atrás, que ya estaba corriendo, era algo que lo soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto. Creo que llegó antes de lo que me lo imaginaba, pero sí el día que me subí al auto de carreras por primera vez ya tuve en la cabeza de salir campeón. Creo que una vez que me puse el sueño y la meta, supe que iba a ser posible”, manifestó.

No obstante, Ballay cree que el logro es gracias a un cúmulo de cuestiones que se dieron durante el año.

“El campeonato lo ganamos todos (en referencia a su equipo, el CEO Rally Team), no solamente Andi (Andrés D’Elía, su navegante) y yo arriba del auto, es el laburo de todos y de tirar todos para el mismo lado”, señaló el concordiense.

Por último, dejó en claro que el año que se avecina será de renovar desafío e ir por algo más grande.

“El 2023 se viene con cambios. Se viene con un proyecto nuevo. Nos subimos a la Maxi Rally, bajo la misma estructura, estamos armando un Citroën DS3. No tengo confirmado si llegamos o no a la primera fecha en General Madariaga. Tenemos como prioridad armar un buen auto desde el principio y no armar nada a las apuradas. Obviamente que va a ser un año de aprendizaje, son dos cosas totalmente distintas donde vamos a tener que aprender muchas cosas”, finalizó.

Producción periodística: Matías Russo.