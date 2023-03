Victoria Zanolli asumé un año lleno de desafíos

En Marzo Zanolli realizó las primeras pruebas. Los saltos iniciales marcaron un progreso importante. Registró 5,86 metros en una competencia llevada adelante en Rosario. Luego alcanzó 5,96 metros en el Provincial U20 que se celebró en Concordia. El fin de semana finalizó con 5,78 metros en el torneo homenaje a Guillermo Chiaraviglio.

Las cifras le permiten alcanzar registros mínimos para acceder a los torneos internacionales. Ahora la premisa es consolidarse y superar esos números. Pensando en ese objetivo la entrerriana mañana asumirá el primer gran desafío de 2023 al formar parte de la 52° edición del Campeonato Argentino U20. La fiesta se desarrollará en la pista sintética del estadio Municipal Jorge Newbery, en Rosario.

“Este año me planteé grandes objetivos, pero alcanzables. Para eso encaré la pretemporada más dura de toda mi carrera. En el medio tomé la decisión de dejar de lado a mi familia al no poder ir de vacaciones con ellos y me quedé entrenando en Villaguay. A su vez se dio la posibilidad de ir a entrenar una semana a Buenos Aires con un entrenador de Brasil que es especialista en salto en largo. Esa semana aprendí un montón. Estoy con expectativas de corregir lo que me remarcó el entrenador. Me pone contenta el trabajo que vengo realizando con Alan (Espinosa) porque un entrenador al que admiramos valoró mi trabajo. Mencionó que tengo un montón de potencial y lo que me proponga lo podía lograr. Para mí fue un plus”, indicó Zanolli en diálogo con Ovación.

Victoria Zanolli (1).jpg Victoria Zanolli se destaca en el atletismo nacional.

En el regreso a las competencias en pista Vicky trasladó los conceptos que adquirió en el Cenard. En la prueba inicial alcanzó la marca mínima para acceder al Sudamericano U20. Luego se acercó a los 6 metros. “Cada fin de semana que competí fui mejorando. Arrancar bien el año en cuanto a marcas me permitió sacarme un peso de encima”, destacó.

Por cuestiones de presupuestos la delegación nacional que competirá en los torneos internacionales se reducirá. Dentro de este escenario alcanzar la marca mínima no garantizaba clasificar a esos niveles. “Ser estables en todas las competencias e ir mejorando es una de las metas. Al comenzar bien el año me saqué la presión. Ahora apunto a mejorar para que me tengan en cuenta para los torneos internacionales”, relató.

Alcanzar y superar los 6 metros es otro de los objetivos que se trazó Vicki. “Se hacen rogar”, mencionó. “Lo superé una vez, en 2019, con viento a favor y legal. Después estuve cerca. Ojalá se dé este año. Tanto Alan como yo estamos trabajando muy duro para eso. Somos conscientes del sacrificio que venimos realizando los dos”, destacó, quien indicó que en 2023 realizó un cambio de mirada que le ayudó a reforzar la mentalidad ganadora.

“Antes me sentía presionada por mí misma. Ahora estoy con otra mentalidad, mucho más fuerte. Físicamente siempre estuve bien entrenada, pero los 6 metros no llegaron porque no me sentía bien desde lo psicológico y eso fue un obstáculo que no logré sortear. Por eso este año me puse como prioridad estar bien y disfrutar cada competencia que me toque representar a Villaguay, a la provincia y al país. Eso me ayudó a decir “es mi momento”. No tengo que demostrarle nada a nadie. Sólo tengo que ser feliz”. Eso me permitió que las marcas iniciales no cuesten tanto como en años anteriores”, detalló.

Este también será el año que se producirá el final del cursado del colegio Secundario. “Es un año de decisiones”, calificó. “Todavía no sé qué camino tomaré después. Tengo propuestas de ir a Estados Unidos a través de una beca universitaria, pero no me gusta demasiado porque allá son más especialistas en las pruebas de fondo. También estoy evaluando la posibilidad de viajar a España, donde hay entrenadores especialistas en mi área, pero es más complejo obtener una beca. Además me costaría alejarme de mi entrenador, que me conoce como persona y como atleta. Me costaría dejarlo en esta etapa de mi carrera que se está perfilando el mejor ciclo a nivel competitivo. Mi idea es seguir dedicada al atletismo de alta competencia aunque sé que es difícil vivir de esta disciplina. En el exterior sería complicado representar al país y todavía tengo muchos torneos internaciones que me gustaría seguir experimentando. El próximo año se viene el Mundial U20. Estoy muy cerca de las marcas. Este año he mejorado y la temporada recién comienza”, puntualizó, ilusionada.