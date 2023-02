VICENTE PLATENSE (1).JPG Vicente Taborda, la otra joya de Gualeguay

Para Vicente, como para cualquier chico, dejar su casa a los 9 años para irse a una pensión no fue nada sencillo. Y ese proceso fue un “sacrificio” muy grande confesó, y destacó la importancia de su entorno.“La familia es el soporte que uno debe tener y el apoyo es fundamental. Al estar uno lejos de su casa extraña todas sus costumbres. Pero es el sueño que uno tiene desde chico y hay que hacer un esfuerzo, que parece imposible, pero al fin y al cabo después se puede ir sobrellevando. En las pensiones te encontrás con muchos chicos que están en la misma situación que vos y eso es bueno”, contó el jugador con tres goles en la Primera División.

VICENTE PLATENSE (2).JPG Vicente Taborda, la otra joya de Gualeguay

Presente Calamar

Platense empató con Newell’s 2 a 2 en Rosario en la primera fecha y le ganó a Independiente el fin de semana en Avellaneda. Taborda fue clave en los dos partidos y su equipo está en el lote de los segundos.

Embed ¡ASÍ ABRIÓ EL CAMINO EL CALAMAR! Vicente Taborda metió una gran asistencia y Nico Castro venció a Rey para el primero de Platense vs. Independiente en Avellaneda. pic.twitter.com/eEwfuAMlXi — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2023

“Estoy muy bien en Platense, no solamente yo sino todo el equipo. Después de meses largos de pretemporada se están dando los frutos”, sostuvo el jugador que lleva 21 partidos en el club de Vicente López. Taborda tiene el placer de ser dirigido por Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de la institución, a quien consideró una persona “muy reconocida” más allá de su historia en Boca.

Embed No busquen más. El CAÑAZO de la fecha lo acaba de firmar Vicente Taborda contra Newell’s. pic.twitter.com/kCfbWjoCXs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 29, 2023

“Palermo no solo es ídolo de Boca, obviamente es el lugar donde es más reconocido, pero en general es un tipo de fútbol que tiene mucha experiencia y nosotros debemos sacarle el jugo todo lo que podamos para poder, en base a todo su conocimiento, orientarnos adonde queremos llegar”, mencionó el jugador que se ganó la confianza del DT.

A propósito del rol que le dio el exgoleador, dijo que “es fundamental para un jugador la confianza del técnico y los compañeros”. “Es clave para que uno pueda rendir dentro de la cancha y hacer todo lo que sabe hacer. Creo que es algo primordial. Creo que esa confianza la estoy aprovechando, y desde donde me toque debo ayudar al equipo”, respondió el Diez.

VICENTE.jpg Vicente Taborda fue alcanzapelotas en un partido de Boca ante Atlético Rafaela.

Los ídolos

Taborda fue bicampeón en Reserva y debutó en la Primera de Boca con dos exjugadores que ganaron todo: Hugo Ibarra y Sebastián Battaglila. Y para el jugador fue “un honor” haber tenido dos referentes de esa talla por lo que significan en el fútbol argentino. “Son entrenadores que dentro del mundo del fútbol tienen muchísimo nombre, muchos títulos y mucha trayectoria, entonces creo que es especial para mí porque estuve mucho tiempo en las inferiores y en la Primera del club y haber sido dirigido por ellos es un honor y siempre traté de escucharlos y aprovecharlos al máximo”. destacó.

VICENTE SMASH.jpg Vicente Taborda, en la escuelita de fútbol de Smash Tennis Club, Gualeguay

La posición

Los 14 goles en Reserva bien lo podrían ubicar como un goleador, pero en sus primeras apariciones en Primera se lo ve retrasado y como un jugador versátil en el frente de ataque. Esa doble función es la que más le gusta según confesó. “Jugar de media punta o de enganche es lo que más me gusta, pero hoy en día hay que adaptarse a lo que el técnico y el equipo propongan. No me quedo con una posición fija y adonde el técnico decida ponerme siempre trataré de hacer lo mejor”, aclaró, entendiendo que el fútbol ha cambiado y cada vez se juega menos con posiciones fijas.

Camada excepcional

En Boca se dio un fenómeno inusual en los últimos años y es la cantidad de jugadores que surgieron de las divisiones inferiores. Langoni, Varela, Zeballos, Morales, Medina, Molina, Fernández, Barcos, Taborda, entre otros, se ganaron un lugar en la Primera División, y no de “relleno” sino que fueron y son protagonistas. Para Taborda esta tendencia tiene que ver con la capacidad de club para seguir a jugadores dentro y fuera del país y por las chances que le dieron llegado el momento. “Boca hace un trabajo de captación muy bueno dentro de todo el país y afuera. Y creo que nos dieron la posibilidad de poder demostrar en la Primera cómo jugamos y cómo nos formamos en las inferiores. Boca siempre fue de sacar buenos jugadores y hoy se nota más por el protagonismo que tenemos”, analizó el gualeyo.

TABORDA CAMADA.jpg Taborda fue una de la grandes figuras de la Reserva de Boca que ganó dos títulos.

El mundial y la selección

El delantero, media punta, enganche, vivió la experiencia desde adentro. Fue a ver uno de los partidos de la Selección Argentina en Qatar y lo definió como una “experiencia increíble”. “Fui a un partido porque después tenía que volver a entrenar en Platense. Es increíble porque nunca había estado en un partido del mundial. Y en un Mundial donde sabemos cómo terminó. Fue una experiencia increíble”, contó sobre su paso por el campeonato que le dio la tercera estrella al país. Destacó, por otro lado, la impronta del director técnico Lionel Scaloni y las chances que le dio a los más jóvenes como el caso de Enzo Fernández. “Enzo tiene mi edad y eso hace que uno no deje de soñar en grande y poder algún día estar en la Selección. Hay que estar preparado y cuando toque hay que saber aprovecharlo”, confesó sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la Mayor como los gualeyos Jorge Burruchaga, campeón del mundo en 1986, el Mencho Medina Bello (campeón de América en 1991 y 1993) y Lisandro Martínez (campeón de América en 2021 y campeón del mundo en 2022).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicente Taborda (@taborda.vicente)

EL LICHA.

“Me encanta que a la gente de Gualeguay le vaya bien”, dijo Vicente ante la pregunta sobre el presente del defensor del Manchester United, Lisandro Martínez.

El delantero dijo no estar sorprendido por el presente del Carnicero y remarcó que “se lo merece”. “Desde Defensa y Justicia viene haciendo las cosas muy bien, así que todo lo que le está pasando se lo merece y me encanta que a la gente de Gualeguay le vaya bien”, remarcó.

¿Y para cuando la Selección? “Ojalá se dé lo más pronto posible”, dijo confiado de sus condiciones el jugador de 21 años. Sabe que para semejante desafío primero hay que jugar bien en el club, pero no se vuelve loco y va paso a paso.

“Estoy tranquilo porque uno debe hacer las cosas bien desde el lugar que esté para luego llegar a la Selección. Obviamente uno mira los chicos que hoy están en la Selección, pero hay que estar tranquilo y espero hacer las cosas de la mejor manera”, agregó.

Más allá de que su futuro pueda estar en Platense o Boca en los próximos años, Taborda tiene otra meta importante en su carrera y es jugar en el Viejo Continente. “Sin dudas que estar en Europa es uno de mis sueños”, sentenció el jugador que no tiene techo.