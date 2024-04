Vasco da Gama anunció que Ramón Díaz no continuará

Ramón Díaz, que encabezaba el cuerpo técnico del equipo carioca junto a su hijo Emiliano, no seguirá en el club tras la derrota 4-0 ante el Criciuma en Brasil.

El Vasco da Gama de Brasil anunció que Ramón Díaz no continuará como director técnico del equipo y lo comunicó mediante sus redes sociales luego de la derrota 4-0 ante el Criciuma en la cuarta fecha del Brasileirao. “Vasco da Gama informa que inmediatamente después del partido, Ramón Díaz y Emiliano Díaz ya no forman parte del cuerpo técnico. Rafael Paiva, entrenador de la selección sub-20, asume de forma interina”, indicaron desde la institución de Río de Janeiro este sábado.

Ramón Díaz dirigió 43 encuentros en el Vasco da Gama con un registro de 19 victorias, 11 empates y 13 derrotas. En la presente edición del Brasileirao, al cabo de cuatro jornadas, su equipo se encuentra en la 16ta posición, con 3 puntos. El próximo miércoles 1 de mayo, el conjunto albinegro jugará la ida de la tercera ronda de la Copa de Brasil ante Fortaleza, como visitante.

Ramón Díaz en el foco de las críticas

Días atrás, el técnico argentino había quedado en el blanco de las críticas por un comentario que realizó luego de la derrota ante Bragantino por la segunda fecha del Brasileirao en contra del VAR, que en ese encuentro estuvo comandado por una mujer árbitro.

“Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico...”, expresó Ramón en conferencia de prensa.

E declaración fue muy repudiada y obligó rápidamente al entrenador a disculparse. “Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente del Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”, aclaró el entrenador.